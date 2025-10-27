NBA》新科狀元佛拉格率獨行俠奪首勝 寫一紀錄比肩傳奇Kobe

COOPER WESTLEY FLAGG pic.twitter.com/piwnfzMyKc — Dallas Mavericks （@dallasmavs） October 27, 2025

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠今日擊敗暴龍拿下本季首勝，其中新科狀元佛拉格（Cooper Flagg）的表現越來越出色，今日的表現還與湖人傳奇名將布萊恩（Kobe Bryant）寫下共同記錄。

佛拉格迎來生涯第1個職業球季，成為聯盟備受關注的選手之一，開季到目前為止的表現可說是漸入佳境，今日對上暴龍出賽近29分鐘，14投8中包含2記三分球，4次罰球也穩穩把握，攻下22分4籃板4助攻，以及1次阻攻且沒有失誤。

根據《ESPN》的統計，目前18歲又309天年紀的佛拉格，成為NBA史上第5年輕單場得至少20分的選手，僅次於歐尼爾（Jermaine O'Neal）、布萊恩、麥格雷迪 （Tracy McGrady）與詹姆斯（LeBron James），除此之外，佛拉格又與布萊恩齊名，成為史上唯二在滿19歲前，繳出單場至少得20分且沒有失誤的選手。

本場比賽的亮點之一，就是第3節剩3分11秒時，佛拉格接獲羅素（D'Angelo Russell）的傳球一路挺進，最後在禁區起跳完成單手扣籃還要到進算加罰，讓佛拉格本人以及板凳的選手和球迷們非常興奮，賽後受訪時坦言：「前3場比賽球迷們都有進場，今晚我認為才是真的第1次能帶給他們興奮的感覺，並為了我們起立鼓勵。」

羅素也稱讚這位年輕好手，他表示，當佛拉格帶給觀眾如此的活力，團隊就會很有動力，「每個人都想看他表現得如此出色，所以看到他有這樣的表現，我們也會被跟著感染到。」

