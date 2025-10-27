自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

NBA》新科狀元佛拉格率獨行俠奪首勝 寫一紀錄比肩傳奇Kobe

2025/10/27 14:17

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠今日擊敗暴龍拿下本季首勝，其中新科狀元佛拉格（Cooper Flagg）的表現越來越出色，今日的表現還與湖人傳奇名將布萊恩（Kobe Bryant）寫下共同記錄。

佛拉格迎來生涯第1個職業球季，成為聯盟備受關注的選手之一，開季到目前為止的表現可說是漸入佳境，今日對上暴龍出賽近29分鐘，14投8中包含2記三分球，4次罰球也穩穩把握，攻下22分4籃板4助攻，以及1次阻攻且沒有失誤。

根據《ESPN》的統計，目前18歲又309天年紀的佛拉格，成為NBA史上第5年輕單場得至少20分的選手，僅次於歐尼爾（Jermaine O'Neal）、布萊恩、麥格雷迪 （Tracy McGrady）與詹姆斯（LeBron James），除此之外，佛拉格又與布萊恩齊名，成為史上唯二在滿19歲前，繳出單場至少得20分且沒有失誤的選手。

本場比賽的亮點之一，就是第3節剩3分11秒時，佛拉格接獲羅素（D'Angelo Russell）的傳球一路挺進，最後在禁區起跳完成單手扣籃還要到進算加罰，讓佛拉格本人以及板凳的選手和球迷們非常興奮，賽後受訪時坦言：「前3場比賽球迷們都有進場，今晚我認為才是真的第1次能帶給他們興奮的感覺，並為了我們起立鼓勵。」

羅素也稱讚這位年輕好手，他表示，當佛拉格帶給觀眾如此的活力，團隊就會很有動力，「每個人都想看他表現得如此出色，所以看到他有這樣的表現，我們也會被跟著感染到。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中