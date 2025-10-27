樂天台灣大賽聽牌G5在洲際 周邊交管措施看過來

洲際棒球場周邊交通管制示意圖。（警方提供）

〔記者許國楨／台中報導〕台灣大賽進入白熱化階段，樂天桃猿昨（26）日獲勝以3勝1敗聽牌，距離暌違6年隊史第8座總冠軍僅一步之遙，系列賽今（27）日移師台中洲際棒球場，中信兄弟背水一戰，全場2萬席座位預料將被熱情球迷擠爆，警方也公布周邊相關交通管制措施，呼籲民眾多利用大眾運輸前往觀賽。

受北部連日豪雨影響，原訂第4戰順延至26日進行，後續G5至G7賽程也順延至10月27日至29日在洲際登場，儘管天候攪局，但球迷熱情不減，台中市第五分局為因應滿場人潮，特別啟動「總冠軍賽安維專案」，增派警力進駐球場內外，設置機動派出所提供服務，從27日下午5點起啟動周邊交通管制。

當洲際立體停車場達滿場時，將封閉崇德十九路部分路段，賽後散場則視情況封閉四平路（環中路至崇德十九路段）及洲際路，避免交通壅塞並保障行人安全。

警方提醒球迷，多利用大眾運輸前往觀賽，可搭捷運至文心崇德站後轉乘市公車或騎Ubike，約3公里即可抵達球場，開車族除可停放立體停車場外，也可選擇周邊重劃區路邊停車步行入場，警方將加強取締違規停車，呼籲民眾勿貪方便以「車」試法，遵從現場員警與義交指揮，共同維持交通秩序，讓球迷安心吶喊、熱血應援。

警方從27日下午5點起啟動周邊交通管制。（警方提供）

