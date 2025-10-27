自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

樂天台灣大賽聽牌G5在洲際 周邊交管措施看過來

2025/10/27 14:17

洲際棒球場周邊交通管制示意圖。（警方提供）洲際棒球場周邊交通管制示意圖。（警方提供）

〔記者許國楨／台中報導〕台灣大賽進入白熱化階段，樂天桃猿昨（26）日獲勝以3勝1敗聽牌，距離暌違6年隊史第8座總冠軍僅一步之遙，系列賽今（27）日移師台中洲際棒球場，中信兄弟背水一戰，全場2萬席座位預料將被熱情球迷擠爆，警方也公布周邊相關交通管制措施，呼籲民眾多利用大眾運輸前往觀賽。

受北部連日豪雨影響，原訂第4戰順延至26日進行，後續G5至G7賽程也順延至10月27日至29日在洲際登場，儘管天候攪局，但球迷熱情不減，台中市第五分局為因應滿場人潮，特別啟動「總冠軍賽安維專案」，增派警力進駐球場內外，設置機動派出所提供服務，從27日下午5點起啟動周邊交通管制。

當洲際立體停車場達滿場時，將封閉崇德十九路部分路段，賽後散場則視情況封閉四平路（環中路至崇德十九路段）及洲際路，避免交通壅塞並保障行人安全。

警方提醒球迷，多利用大眾運輸前往觀賽，可搭捷運至文心崇德站後轉乘市公車或騎Ubike，約3公里即可抵達球場，開車族除可停放立體停車場外，也可選擇周邊重劃區路邊停車步行入場，警方將加強取締違規停車，呼籲民眾勿貪方便以「車」試法，遵從現場員警與義交指揮，共同維持交通秩序，讓球迷安心吶喊、熱血應援。

警方從27日下午5點起啟動周邊交通管制。（警方提供）警方從27日下午5點起啟動周邊交通管制。（警方提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中