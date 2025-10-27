自由電子報
高球》為台灣拿下第4座PGA冠軍？潘政琮有信心但有更大的願景

2025/10/27 14:48

潘政琮。（記者盧養宣攝）潘政琮。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕富邦長春公開賽將在10月29日在老淡水球場點燃戰火，台灣高球名將潘政琮今出席青少年傳承營以及媒體座談會，與青少年好手分享經驗，也透露傷勢恢復狀況。

潘政琮今與賽事共同創辦人謝敏男老師，泰國衛冕冠軍托瑪倫、地主名將呂文德、盧建順一同參加座談會分享經驗，潘政琮是台灣第2位抱回PGA冠軍的好手，第一位是1987年洛杉磯公開賽的陳志忠，俞俊安則在去年的桑德森農場錦標賽封王，成為台灣第3人。

潘政琮今被問及是否有信心幫助台灣拿下第4座PGA冠軍，他表示自己有信心，「但我希望是年紀更小的小選手們辦到，這對台灣高爾夫球界會是重大的里程碑。」

33歲的潘政琮指出，他與小7歲的俞俊安曾一同在仁川亞運攜手奪下高爾夫男團金牌，但希望接下來的後起之秀不需要再等7年就能出現，「希望台灣有愈來愈多好手，可以一直傳承下去，讓高爾夫運動更加蓬勃。」

此外，潘政琮近年不斷受到手腕傷勢困擾，今年5月決定赴美進行微創手術，也藉由這個機會調整狀態，他透露，由於恢復狀況不如預期，因此希望能等傷勢完全康復再回到球場，目前沒有復出時間表。

富邦長春公開賽將在10月29日在老淡水球場點燃戰火。（記者盧養宣攝）富邦長春公開賽將在10月29日在老淡水球場點燃戰火。（記者盧養宣攝）

潘政琮指導小選手。（記者盧養宣攝）潘政琮指導小選手。（記者盧養宣攝）

