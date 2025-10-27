自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職》達比修有後日本火腿第一人！ 伊藤大海勇奪澤村賞

2025/10/27 16:46

火腿先發投手伊藤大海。（資料照，記者林正堃攝）火腿先發投手伊藤大海。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕日本職棒象徵日本投手最高榮譽的「澤村賞」，在去年出現史上第6次從缺後，今天由評審委員長堀内恒夫宣布，由日本火腿的伊藤大海獲獎。

報導指出，由於今年同樣沒有投手能夠完全符合澤村賞標準，因此堀内恒夫提到評審團以4位拿下14勝的投手：阪神虎的村上頌樹、橫濱DeNA的東克樹、日本火腿的伊藤大海與軟銀的有原航平作為主要討論人選，此外防禦率1.46的軟銀伊尼洛（Livan Moinelo）與防禦率1.55的阪神虎才木浩人也有被提及。

伊藤大海今年在澤村賞標準達標3項（195K、27次登板、勝率6成36）並且在日本版優質先發（7局以上3責失分以下）、出賽數、勝場數、完投數、投球局數、三振等項目領先的情況下生涯首度獲獎。本賽季伊藤大海共先發27場，拿下14勝8敗，有6場完投，勝率6成36，投196.2局，送出195次三振，防禦率2.52。

澤村賞向來以相當嚴苛的審查標準聞名，其中7項標準為：15勝以上、150K以上、10次完投以上、防禦率2.50以下、200局投球以上、25場登板以上、勝率6成以上。但由於近年投手分工明確，明年確定將會把標準下修，把完投次數改到8次，局數改到180局。

伊藤大海成為球隊改名為北海道日本火腿鬥士隊後，自2007年的達比修有後，隊史第一位拿下澤村賞的投手。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中