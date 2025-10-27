日職》達比修有後日本火腿第一人！ 伊藤大海勇奪澤村賞

火腿先發投手伊藤大海。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕日本職棒象徵日本投手最高榮譽的「澤村賞」，在去年出現史上第6次從缺後，今天由評審委員長堀内恒夫宣布，由日本火腿的伊藤大海獲獎。

報導指出，由於今年同樣沒有投手能夠完全符合澤村賞標準，因此堀内恒夫提到評審團以4位拿下14勝的投手：阪神虎的村上頌樹、橫濱DeNA的東克樹、日本火腿的伊藤大海與軟銀的有原航平作為主要討論人選，此外防禦率1.46的軟銀伊尼洛（Livan Moinelo）與防禦率1.55的阪神虎才木浩人也有被提及。

伊藤大海今年在澤村賞標準達標3項（195K、27次登板、勝率6成36）並且在日本版優質先發（7局以上3責失分以下）、出賽數、勝場數、完投數、投球局數、三振等項目領先的情況下生涯首度獲獎。本賽季伊藤大海共先發27場，拿下14勝8敗，有6場完投，勝率6成36，投196.2局，送出195次三振，防禦率2.52。

澤村賞向來以相當嚴苛的審查標準聞名，其中7項標準為：15勝以上、150K以上、10次完投以上、防禦率2.50以下、200局投球以上、25場登板以上、勝率6成以上。但由於近年投手分工明確，明年確定將會把標準下修，把完投次數改到8次，局數改到180局。

伊藤大海成為球隊改名為北海道日本火腿鬥士隊後，自2007年的達比修有後，隊史第一位拿下澤村賞的投手。

