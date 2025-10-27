自由電子報
桌球》蒙佩利爾冠軍賽明天登場 林昀儒首輪再戰17歲法國新星

2025/10/27 15:52

林昀儒在蒙佩利爾冠軍賽男單首輪將對上法國新星柯頓。（取自WTT官網）林昀儒在蒙佩利爾冠軍賽男單首輪將對上法國新星柯頓。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／台北報導〕WTT倫敦球星挑戰賽剛落幕，法國蒙佩利爾冠軍賽緊接著在明天登場，「沉默刺客」林昀儒男單首輪再度遭遇17歲法國新星柯頓，台灣一姐鄭怡靜女單32強賽則對上奧地利女將波卡諾娃。

世界排名11的林昀儒上週在倫敦站16強賽才以直落三解決世界排名42的柯頓，沒想到轉戰法國兩人又在首輪狹路相逢，頗有緣分，今年勇奪歐洲21歲錦標賽男單冠軍的柯頓最欣賞的球員就是林昀儒，教練王翊澤透露，小林也知道柯頓是他的小粉絲，而且在還沒和柯頓交手之前就已經注意到這名法國的未來之星。林昀儒若能順利闖過首輪，16強將面對南韓名將張禹珍和中國新秀陳垣宇的勝方。小林若能持續挺進，8強有機會對決世界排名第3的巴西頭號種子卡德拉諾。

在倫敦球星挑戰賽闖進女單4強的鄭怡靜，過去兩度對上世界排名33的波卡諾娃都拿下勝利，不過，最近一次在2023年新鄉冠軍賽，鏖戰5局才以3:2逆轉。鄭怡靜若能順利晉級，16強將碰上世界排名第8的中國新秀陳熠或是美國一姐張安。

鄭怡靜女單首輪將迎戰奧地利一姐波卡諾娃。（取自WTT官網）鄭怡靜女單首輪將迎戰奧地利一姐波卡諾娃。（取自WTT官網）

