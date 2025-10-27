自由電子報
體育 競技運動 桌球

倫敦球星挑戰賽》打破「早田魔咒」逆轉封后 17歲張本美和淚迎今年第5冠

2025/10/27 16:43

張本美和逆轉擊敗前輩早田希娜，奪下女單冠軍。（取自WTT官網）張本美和逆轉擊敗前輩早田希娜，奪下女單冠軍。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕17歲的張本美和今天凌晨在「日本內戰」中，克服局數0:2落後，以4:3逆轉擊敗世界排名14的早田希娜，贏得2025年WTT倫敦球星挑戰賽女單冠軍，這也是她繼印度清奈、巴西伊瓜蘇站之後，今年第3座球星挑戰賽冠軍，加上突尼斯、布宜諾斯艾利斯兩座挑戰賽冠軍，今年已經5度封后，鞏固日本一姐的地位。

世界排名第7的張本美和生涯前5次在國際賽對上前任日本一姐早田希娜都吞下敗仗，直到今年突尼斯挑戰賽決賽才以4:1開胡，中止對戰5連敗，不過，之後在美國大滿貫賽、橫濱冠軍賽碰上早田都以2:3飲恨。今天雙方再度交鋒，張本美和一開賽又是以5:11、6:11連丟2局，第3局起她展開反擊，11:8、11:4、11:6連趕3局扭轉頹勢，去年巴黎奧運摘下女單銅牌的早田也不示弱，先以11:6追回1局，決勝局也取得9:7領先。關鍵時刻，張本美和靠著反手擰拉、正手暴沖連拿4分，11:9後來居上。

在越過早田希娜這座大山，打破「逢早田不勝」的魔咒後，張本美和也激動落淚，她坦言，過去對上早田總是還沒打就先輸，這次心態完全不一樣。

男單決賽，同樣高居頭號種子的張本智和面對世界排名14的德國直拍橫打名將邱黨，在局數0:3落後下連追2局，但第6局在9:8領先下未能拿下，最終以2:4吞下對戰首敗，屈居亞軍，無緣和妹妹張本美和締造在同一賽事奪冠的紀錄。

德國名將邱黨在男單決賽力退頭號種子張本智和，奪下冠軍。（取自WTT官網）德國名將邱黨在男單決賽力退頭號種子張本智和，奪下冠軍。（取自WTT官網）

