體壇》全齡規劃打造健康生活圈 北港全民運動館招商完善機能

2025/10/27 18:08

北港全民運動館示意圖。（雲林縣建國國民中學提供）北港全民運動館示意圖。（雲林縣建國國民中學提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕兼具全齡運動、智慧服務、藝文共融特色的北港全民運動館，今於雲林縣建國國民中學舉行招商說明會，吸引眾多知名運動與休閒經營團隊共襄盛舉，現場氣氛熱烈，業者關注當地發展潛力與運動商機，期盼共同打造全齡共享的健康生活圈。

北港全民運動館由縣府完全自籌經費、投入總經費3.7億元興建，以滿足北港、水林、口湖、元長、六腳等周邊地區民眾的全齡運動需求。縣府總務處主任黃基津於說明會表示，縣府積極推動公共運動設施升級，希望透過招商引進具備專業經驗與創新行銷能力的優質團隊，不僅要完善場館機能與服務品質，更能帶動北港及鄰近鄉鎮的全民運動風氣。未來場館也將納入學校使用，讓莘莘學子擁有更寬廣活動空間，同時促進地方就業與運動專業人才的培育。

北港全民運動館預計興建為地上三層建築，內部規劃多樣化全齡運動設施。一樓設置綜合健身中心，配置自由重量區、有氧區及重訓區，以滿足不同程度的健身需求。二樓規劃多元課程空間，包含飛輪、瑜珈、韻律教室等。三樓設有綜合球場，可用於羽球、籃球等球類運動，並具備舉辦大型活動的空間彈性；至於高爾夫球練習場則透過電腦模擬、3D影像和感測器系統，提供不受天氣影響的室內運動服務與先進科技。

