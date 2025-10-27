自由電子報
高球》富邦長春公開賽29日登場 118名好手競逐680萬元總獎金

2025/10/27 18:54

富邦長春公開賽賽事創辦人謝敏男（左四）、台灣高爾夫俱樂部董事長陳彥豪（左三）、TSPGA理事長呂崇標（右三）、泰籍衛冕冠軍托馬倫（右二）、長春名將盧建順（左）、長春名將呂文德（右一）、旅美職業高球名將潘政琮（左二）與富邦金控品牌管理暨公關處處長林茂生（右四）於賽前記者會合影留念。（主辦單位提供）富邦長春公開賽賽事創辦人謝敏男（左四）、台灣高爾夫俱樂部董事長陳彥豪（左三）、TSPGA理事長呂崇標（右三）、泰籍衛冕冠軍托馬倫（右二）、長春名將盧建順（左）、長春名將呂文德（右一）、旅美職業高球名將潘政琮（左二）與富邦金控品牌管理暨公關處處長林茂生（右四）於賽前記者會合影留念。（主辦單位提供）

〔記者盧養宣／新北報導〕邁入第23年的台灣長春職業高球巡迴賽年度招牌賽事「富邦長春公開賽」，10月29日至31日將在台灣指標性的老淡水球場舉行，由118名國內外職業好手競逐台灣長春賽事最高680萬元總獎金（一般長春組600萬元；超級長春組80萬元），今舉辦別具意義的青少年傳承營，由傳奇名將謝敏男、衛冕冠軍泰國名將托馬倫（Thammanoon Sriroj）、呂文德，以及「富邦 Dream Team」高球選手潘政琮、盧建順等人，向業餘小將傾囊相授高球心法與寶貴經驗。

2002年富邦集團董事長蔡明忠與謝敏男老師共同促成這場重量級長春職業高球賽時，就以「不只長春，更是傳承」為賽事精神，在世界各國高手競技的同時，讓年輕球員趁此機會就近與身經百戰的資深選手們學習成熟的技術、穩定的心志、尊重的風度。

富邦長期支持台灣體育發展，除了旗下擁有棒球、籃球職業球隊，冠名及主辦多項國際賽事，更積極支持不同體育項目的菁英選手，促進台灣職業運動的多元發展。今日，富邦金控也宣布集結旗下贊助選手組成「富邦 Dream Team」，凝聚不同專長運動員的經驗與正向力量的精神，並承諾協助有夢想的年輕運動員勇敢逐夢。「富邦 Dream Team」成員橫跨舉重、體操、鐵人三項等領域，在高球方面更是包括職業及業餘選手逾10人，民眾非常熟悉的潘政琮、盧建順在今天都特別出席傳承營，與富邦攜手培育新世代潛力選手。

今天上午登場的富邦長春公開賽青少年傳承營配對賽，由呂文德、盧建順、謝錦昇、蔡啟煌、林吉祥、許孟男等六位職業球員，與謝敏男高爾夫基金會推薦的18名業餘小將同組揮桿。對於業餘小將來說，除了可以獲得拿過數十座冠軍獎盃老師們技術層面上的指導，也可以學習老師們在運動傷害防護、心理建設與球場管理上相關的策略。

去年才發表個人傳奇高球生涯第一本回憶錄的長春高球名將謝敏男，長年致力培養青少年高球培育，在今年青少年傳承營中，謝老師勉勵青少年選手，對於職業選手無私的指導要心存感激，最重要的是要多練球、精進自己的技術，「不要成天黏著手機」。

今年9月於日本長春巡迴賽贏得2025年日本長春公開賽冠軍的托馬倫也鼓勵年輕小將，無論狀況好的球場、狀況不好的球場都要嘗試去挑戰，讓自己可以適應各種球場環境，做足最好的準備。

以勤於練球與高昂鬥志馳名高壇的呂文德透露，練球不是練得越多越好，重要的是要練出感覺，他也建議可以找到好的體能教練，提升自我身體素質，以避免受傷。」至於拿過兩次富邦長春公開賽冠軍的盧建順則說，運動員都會經歷高低潮，但經過大風大浪的挑戰，比一路風平浪靜更有機會贏得冠軍。

今年邁入旅美第10個年頭的潘政琮，平常也極為熱心青少年選手的培養，並掛名主辦多場AJGA國際系列賽，更在青少年傳承營上建議有志挑戰美巡賽的年輕選手，儘早把英語練好，如果經濟狀況許可，可以跟他一樣15歲就前往美國發展，亦或是高中畢業後挑戰美國大學提供的優秀選手獎學金。

今年共有6位受邀參加正式比賽的業餘小將，分別是卓鈺得、謝秉樺、王宥鈞、郭時祈、劉依依、楊皓全，其中多位更是國內外業餘比賽的霸榜好手，未來發展潛力可期。至於本次參加青少年傳承營的業餘小將們，除透過活動領略長春老師的風範與球技，現場更透過小潘帶領的電腦揮桿模擬器示範教學，學習並體驗運動科技對動作與技巧的修正及幫助。

主辦單位明天將舉行職業業餘配對賽為比賽暖場，正式比賽將於29日由一般長春組比賽拉開序幕，進行三回合、54洞的比桿賽，TSPGA去年積分排名前30的好手本週全數到齊。除了上述高手，去年比賽亞軍選手、目前日本長春巡迴賽賞金排名第四的馬（Prayad Marksaeng）、2023年富邦長春公開賽冠軍泰國名將瓦拉川（Thaworn Wiratchant）也在一旁虎視眈眈，最後鹿死誰手，精彩可期。超級長春組（65歲以上）則預訂從30日起舉行兩天、36洞的比桿賽。

旅美職業高球名將潘政琮（左）運用電腦模擬揮桿系統現場教學。（主辦單位提供）
三度在富邦長春公開賽封王的呂文德（右）開完球後，同組業餘小將仔細觀察球的彈道與落點。（主辦單位提供）
長春選手盧建順（左）在傳承營中指點業餘小將。（主辦單位提供）
2025富邦長春公開賽10/29-10/31將在老淡水球場盛大開賽，賽前青少年傳承營長春老將親授高球心法與寶貴經驗，激勵年輕選手勇敢追夢。（主辦單位提供）
旅美職業高球名將潘政琮（左）運用電腦模擬揮桿系統現場教學。（主辦單位提供）旅美職業高球名將潘政琮（左）運用電腦模擬揮桿系統現場教學。（主辦單位提供）
長春好手蔡啟煌在同組業餘小將面前示範開球。（主辦單位提供）

