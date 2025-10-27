自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

世界大賽首秀二刀流 大谷翔平想對「少年大谷」說：多讀點書吧！

2025/10/27 19:13

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕衛冕軍道奇在世界大賽和藍鳥扳成1：1後，今在洛杉磯球場練球為明天第3戰備戰，陣中球星大谷翔平在練習結束後接受媒體聯訪，不但對自己能首次以二刀流身分在世界大賽登場心懷感恩，也鼓勵目前懷抱二刀流夢想的少年能繼續努力，但被問及想對「少年大谷」說什麼時，則笑說：「再多讀點書吧！」

道奇前兩戰作客多倫多，首戰以4：11輸球，昨第2戰則以5：1扳回一城，大谷目前2戰共8打點敲出2支安打，包括1發兩分砲，並獲得1次保送，除了今天進行戶外打擊練習確認手感，也預計後天第4戰登板先發。對於首次在世界大賽展現二刀流，大谷則說，去年因為肩膀受傷，無法全力比賽，「今年能以健康的身體站在場上，我每天都很感激。能一路打到這裡、親身參與世界大賽，真的非常感謝。」

大谷能在棒球最高殿堂施展二刀流，他也鼓勵目前心懷夢想的選手不要放棄，「只要有決心、肯努力，我個人相信這是做得到的，也會為這樣的孩子加油。」當被問到若能對少年時期的自己說一句話時，大谷則說：「現在嗎？嗯……大概會對那時的自己說，『再多讀點書吧（笑）。』」

至於少年時期是否有憧憬的球員？大谷說，當時不是什麼比賽都看得到，大多只能看有日本選手出場的比賽，「從這個意義上說，我常常看松井（秀喜）桑、還有（鈴木）一朗桑的比賽，也可以說對他們懷有憧憬吧。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中