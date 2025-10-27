世界大賽首秀二刀流 大谷翔平想對「少年大谷」說：多讀點書吧！

大谷翔平。（美聯社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕衛冕軍道奇在世界大賽和藍鳥扳成1：1後，今在洛杉磯球場練球為明天第3戰備戰，陣中球星大谷翔平在練習結束後接受媒體聯訪，不但對自己能首次以二刀流身分在世界大賽登場心懷感恩，也鼓勵目前懷抱二刀流夢想的少年能繼續努力，但被問及想對「少年大谷」說什麼時，則笑說：「再多讀點書吧！」

道奇前兩戰作客多倫多，首戰以4：11輸球，昨第2戰則以5：1扳回一城，大谷目前2戰共8打點敲出2支安打，包括1發兩分砲，並獲得1次保送，除了今天進行戶外打擊練習確認手感，也預計後天第4戰登板先發。對於首次在世界大賽展現二刀流，大谷則說，去年因為肩膀受傷，無法全力比賽，「今年能以健康的身體站在場上，我每天都很感激。能一路打到這裡、親身參與世界大賽，真的非常感謝。」

大谷能在棒球最高殿堂施展二刀流，他也鼓勵目前心懷夢想的選手不要放棄，「只要有決心、肯努力，我個人相信這是做得到的，也會為這樣的孩子加油。」當被問到若能對少年時期的自己說一句話時，大谷則說：「現在嗎？嗯……大概會對那時的自己說，『再多讀點書吧（笑）。』」

至於少年時期是否有憧憬的球員？大谷說，當時不是什麼比賽都看得到，大多只能看有日本選手出場的比賽，「從這個意義上說，我常常看松井（秀喜）桑、還有（鈴木）一朗桑的比賽，也可以說對他們懷有憧憬吧。」

