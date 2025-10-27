自由電子報
桃園揭牌啟動115年全民運動會籌備 明年10月市境39處場地舉行

2025/10/27 19:42

運動部全民運動署長房瑞文（左2）、桃園市長張善政（中）等人同台為115年全民運動會籌備會揭牌。（記者李容萍攝）運動部全民運動署長房瑞文（左2）、桃園市長張善政（中）等人同台為115年全民運動會籌備會揭牌。（記者李容萍攝）

〔記者李容萍／桃園報導〕115年全民運動會由運動部主辦、桃園市政府承辦，運動部全民運動署長房瑞文、桃園市長張善政等人今（27）日同台為籌備會揭牌，張善政表示，桃園市將奮力完成115年全民運動會籌辦任務，宣示讓選手發光、閃耀桃園；房瑞文表示運動部已核定場館整修經費，比賽將於明年10月17日至22日登場。

全民運動會每2年舉辦一次，比賽項目以非亞、奧運動賽事項目為主，除了舉辦如健力、飛盤、龍舟及有氧體操等16項應辦賽事，主辦單位也可依地方特色自選16項選辦賽事，桃園選擇項目有5人制足球、巧固球、太極拳及獨輪車、等，將於桃園市境內39處場地舉行。

房瑞文表示，運動部今年9月成立至今大概1個多月，剛辦完全國運動會，緊接著是明年的全民運，雖然賽事不是亞、奧運比賽項目，但多數為世界運動會主流項目，並新增獨輪車、有氧舞蹈等創新項目。籌備處揭牌象徵籌辦工作進入關鍵倒數，後續仍需仰賴市府各局處密切合作、全力支持，期待與桃園攜手舉辦一屆成功的全民運動會。

張善政表示，運動主要目的是讓大家健身，應該不分種類項目。全民運動會每兩年舉辦一次，桃園很榮幸成為運動部成立後第一個承辦的縣市，算是一個里程碑，賽會為期6天，規劃32個競賽種類。今日籌備處正式揭牌，市府團隊與籌備會夥伴將全力以赴把活動辦好，讓大家刮目相看。

張善政提到，全民運動會以推廣全民運動為宗旨，競賽項目多為非亞奧運類型，兼具趣味與普及性。感謝體育部長期指導與協助，使本市得以順利成立籌備辦公室。雲林縣今年主辦全國運動會表現亮眼，賽會圓滿成功，感謝雲林縣副縣長謝淑亞蒞臨分享寶貴經驗。相信在中央與地方共同努力下，桃園籌備團隊定能將115年全民運動會辦得精彩順利。

體育局長許彥輝表示，桃園將秉持「選手為先、服務為要」的理念，提供各縣市代表隊優質賽會體驗，並透過賽事帶動運動風氣、行銷城市特色，市府在籌備會成立之前已展開相關作業，截至目前已開過20次籌備會議，全市39處比賽場地勘查超過110次，其中有23處正在進行修繕，感謝運動部經費挹注。明年全民運預估有1萬3000人次參與，市府將努力提供優質賽會體驗，希望透過賽事促進全民運動發展。

115年全民運動會籌備會揭牌，桃園市長張善政（後中）允諾將比賽辦到最好。（記者李容萍攝）115年全民運動會籌備會揭牌，桃園市長張善政（後中）允諾將比賽辦到最好。（記者李容萍攝）

