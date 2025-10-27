自由車》台灣KOM太平洋經典賽新路線 馮俊凱逆風突圍二度稱王

馮俊凱再度奪冠。（自行車騎士協會提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕2025年台灣KOM太平洋經典賽全新路段於花蓮落幕，「台灣一哥」馮俊凱最後10公里突圍單飛，終以5小時11分37秒98封王，這是他自2021年後第二度稱霸台灣KOM，也是唯一新舊賽道都拿下總排冠軍的車手。

台灣KOM太平洋經典賽是從「KOM登山王挑戰」延伸出的全新路線，受到花蓮地震影響，今年賽事路線首度轉戰花東太平洋岸線，沿著太平洋海岸雙登牛山以及穿越玉長公路橫跨海岸山脈折返兩趟，最後再折返花蓮鹽寮，全程203公里、總爬升達2300公尺，結合山海美景同時挑戰距離與高度，多變特性對車手形成嚴苛考驗。

請繼續往下閱讀...

一直儲備體力的馮俊凱過磯崎才殺出，與李廷威形成領先集團，並趁著一個上坡路段甩開競爭者，率先抵達終點，「那時候在想，後半段逆風一定比較辛苦，就把能量留在最後。」11月2日將滿37歲的馮俊凱，自認寶刀未老並進階成2.0版本，「跟過去比，或許爬坡能力下滑，但現在不會像年輕時亂衝，可以利用更多比賽經驗來調整，尤其歷經一級車隊洗禮，個人衝刺時會卡在很好的位置。」

馮俊凱去年6月動手術，年底全錦賽復出減重飆破賽道最佳紀錄，暌違5年重摘個人計時冠軍，今年2月亞錦賽個人計時鍍銅，不料今年4月訓練又摔車導致右手掌骨裂，迄今傷痕明顯還裝有鋼片，好強如阿凱堅持奮戰到底，兩週前又勇奪全運會個人公路賽金牌，「開完刀大約第4天就踩訓練台，3週後重返路上訓練，煞車時手掌靈活度還沒這麼快，有點東西卡住。」

女子組戰況，甫於雲林全運會摘下1金1銀1銅的「素人車后」許書瑋，緊咬男子組主集團的策略奏效，終以5小時51分19秒64掄元，還包辦衝刺后和登山后，第2度角逐台灣KOM的她說：「今天風很大，去程爬山都還蠻順利，但回程時大逆風又下雨，最後10公里一度感覺怎麼這麼遠，好像騎不完。」

馮俊凱再度奪冠。（自行車騎士協會提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法