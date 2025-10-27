自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 休閒運動 自由車

自由車》台灣KOM太平洋經典賽新路線 馮俊凱逆風突圍二度稱王

2025/10/27 20:03

馮俊凱再度奪冠。（自行車騎士協會提供）馮俊凱再度奪冠。（自行車騎士協會提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕2025年台灣KOM太平洋經典賽全新路段於花蓮落幕，「台灣一哥」馮俊凱最後10公里突圍單飛，終以5小時11分37秒98封王，這是他自2021年後第二度稱霸台灣KOM，也是唯一新舊賽道都拿下總排冠軍的車手。

台灣KOM太平洋經典賽是從「KOM登山王挑戰」延伸出的全新路線，受到花蓮地震影響，今年賽事路線首度轉戰花東太平洋岸線，沿著太平洋海岸雙登牛山以及穿越玉長公路橫跨海岸山脈折返兩趟，最後再折返花蓮鹽寮，全程203公里、總爬升達2300公尺，結合山海美景同時挑戰距離與高度，多變特性對車手形成嚴苛考驗。

一直儲備體力的馮俊凱過磯崎才殺出，與李廷威形成領先集團，並趁著一個上坡路段甩開競爭者，率先抵達終點，「那時候在想，後半段逆風一定比較辛苦，就把能量留在最後。」11月2日將滿37歲的馮俊凱，自認寶刀未老並進階成2.0版本，「跟過去比，或許爬坡能力下滑，但現在不會像年輕時亂衝，可以利用更多比賽經驗來調整，尤其歷經一級車隊洗禮，個人衝刺時會卡在很好的位置。」

馮俊凱去年6月動手術，年底全錦賽復出減重飆破賽道最佳紀錄，暌違5年重摘個人計時冠軍，今年2月亞錦賽個人計時鍍銅，不料今年4月訓練又摔車導致右手掌骨裂，迄今傷痕明顯還裝有鋼片，好強如阿凱堅持奮戰到底，兩週前又勇奪全運會個人公路賽金牌，「開完刀大約第4天就踩訓練台，3週後重返路上訓練，煞車時手掌靈活度還沒這麼快，有點東西卡住。」

女子組戰況，甫於雲林全運會摘下1金1銀1銅的「素人車后」許書瑋，緊咬男子組主集團的策略奏效，終以5小時51分19秒64掄元，還包辦衝刺后和登山后，第2度角逐台灣KOM的她說：「今天風很大，去程爬山都還蠻順利，但回程時大逆風又下雨，最後10公里一度感覺怎麼這麼遠，好像騎不完。」

馮俊凱再度奪冠。（自行車騎士協會提供）馮俊凱再度奪冠。（自行車騎士協會提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中