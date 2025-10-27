自由電子報
自由車》首度移師花東岸線 2025台灣KOM太平洋經典賽結果出爐

2025/10/27 20:36

台灣KOM太平洋經典賽27日舉行。（觀光署提供）台灣KOM太平洋經典賽27日舉行。（觀光署提供）

〔記者蔡昀容／台北報導〕2025台灣KOM自由車登山王挑戰今（27日）登場，今年首度轉戰花蓮，以全新路線「太平洋經典賽」展現台灣山海景致，吸引歐美、亞洲各國選手參加。本屆賽事由台灣選手馮俊凱封王，女子排名是許書瑋奪冠，她並同時囊括登山后及衝刺后共3大獎項。

觀光署表示，「台灣KOM太平洋經典賽」是從世界聞名的「KOM登山王挑戰」延伸出的全新路線。過去的KOM以征服海拔3275公尺的武嶺為榮，今年賽事首度轉戰花東太平洋岸線，從花蓮新天堂樂園出發，沿著台11線攀登牛山，穿越玉長公路橫跨海岸山脈，再折返花蓮鹽寮，路線以山海美景與長距離挑戰為特色，全程203公里，總爬升達2300公尺。

本屆賽事包括日本、德國、澳洲、西班牙、法國、英國、泰國及美國等國選手共襄盛舉。其中義大利肢障選手Andrea Pusateri，曾奪十次義大利帕運自由車全國冠軍與世界帕運自由車錦標團體接力冠軍。Andrea Pusateri雖在幼年失去右腿，但他堅持運動與創作，以「不存在限制」精神激勵人心。

2025年KOM邁入第14屆。KOM被法國雜誌《Le Cycle》譽為「全球十大最艱難登山耐力賽」的經典活動，曾多次獲國際媒體如加拿大GCN盛讚為「世界上最艱難的比賽」。

台灣KOM太平洋經典賽27日舉行，台灣選手馮俊凱（右3）封王，女子排名是許書瑋（左2）奪冠。（觀光署提供）台灣KOM太平洋經典賽27日舉行，台灣選手馮俊凱（右3）封王，女子排名是許書瑋（左2）奪冠。（觀光署提供）

