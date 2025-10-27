台灣大賽》兄弟兩洋投接連登板、靠失誤拿超前分 打完5局微幅領先

4下中信兄弟透過林智平失誤得分。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕中信兄弟前4戰合計僅拿4分、遭樂天桃猿聽牌，今首局就單局拿3分，樂天桃猿2局上拿到2分追平，4下兄弟靠著對方失誤，打完5局暫時4:3領先。

樂天首局靠林泓育安打先馳得點，兄弟1局下靠著系列賽首度先發的陳俊秀，得點圈打擊機會適時安打，加上詹子賢高飛犧牲打，單局3分逆轉。

陳俊秀敲安打回2分。（記者廖耀東攝）

2局上，樂天反攻再起，梁家榮敲安、張閔勛選到保送，成晉短打不成，高宇杰美技界外接殺，但余德龍的安打、林立滾地球靠腳程避免雙殺，讓樂天單局拿到2分追平。

高宇杰美技守備接殺本壘後方飛球。（記者廖耀東攝）

3局上，兄弟中外野手宋晟睿一度上演美技沒收林子偉可能的安打、游擊手江坤宇也上演一次美技守備，但李博登單局2次保送造成危機，靠著此役首次奪三振送給張閔勛，化解危機。

兄弟面臨背水一戰，調度積極。先發投3局失3分的李博登4局上並未續投，而由第3戰勝投韋禮加接替登板。

兄弟首局拿到3分後，打線遭魔神樂封鎖。4局下黃韋盛敲安後，高宇杰三壘方向滾地球，林智平發生失誤，兄弟跑回超前分。

林泓育。（記者廖耀東攝）

