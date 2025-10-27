台灣大賽》林泓育延長賽2分砲！樂天連剋兩支季冠軍逆勢奪冠

樂天桃猿奪下總冠軍。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕台灣大賽第5戰，尋求奪冠的樂天桃猿和背水一戰的中信兄弟，打出一場打擊戰。樂天兩度追平比數，雙方正規9局打完平手，延長賽11局上，林泓育從生涯首次在台灣大賽登板的鄭浩均手中擊出2分砲，終場樂天9:7贏球，拿下球團史首座冠軍。

樂天首局靠林泓育適時安打先馳得點，而今打線變陣的兄弟，首局發揮效果，首度先發的陳俊秀適時安打、詹子賢高飛犧牲打，幫助兄弟單局拿到3分。

請繼續往下閱讀...

陳俊秀敲安打回2分。（記者廖耀東攝）

2局上，梁家榮敲安、張閔勛選到保送，成晉短打不成，高宇杰美技界外接殺，但余德龍的安打、林立滾地球靠腳程避免雙殺，讓樂天單局拿到2分追平。

兄弟於4局下，靠著黃韋盛敲安，和後續樂天三壘手林智平失誤，跑回超前分。

4下中信兄弟透過林智平失誤得分。（記者廖耀東攝）

6局下，詹子賢、曾頌恩敲安，樂天游擊手余德龍發生失誤造成失分，樂天單場團隊第3次，樂天先發投手魔神樂退場，接手的賴胤豪投出保送，之後被宋晟睿擊出長打，該半局兄弟又得3分。

魔神樂。（記者廖耀東攝）

兄弟先發投手李博登僅投3局，失3分退場。4局起交由另一位洋投韋禮加接替。7局上，韋禮加被林立敲安，2出局後林子偉和林泓育安打，韋禮加中繼4局失1分。

8局上，兄弟推出王凱程，卻被首位打者梁家榮擊出陽春砲，樂天追回1分，代打宋嘉翔獲保送，兄弟再換蔡齊哲，又被成晉敲安，余德龍觸擊造成內野安打，無人出局滿壘。蔡齊哲雖解決林立，但保送陳晨威，樂天追到1分差。

梁家榮敲出陽春砲。（記者廖耀東攝）

兄弟再換單局第3位投手呂彥青，雖讓林子偉擊出內野滾地球出局，但沒能形成雙殺，三壘跑者回壘得分，樂天追平。

8局下，兄弟面對陳冠宇重新反攻，1出局後，江坤宇擊出系列賽首安，陳冠宇接著三振陳俊秀，許基宏飛球出局。

雙方正規9局打完7:7平手，兄弟李振昌9、10局跨局登板封鎖樂天打線，11局上，鄭浩均系列賽首次登板，保送陳晨威後，遭林泓育擊出2分砲。

林泓育延長賽敲出致勝轟。（記者廖耀東攝）

中職季後賽規則於2022年起改制，半季冠軍中勝率較低一方和半季冠軍球隊以外之全年勝率最高球隊先在季後挑戰賽交手，而半季冠軍先擁有1場保送勝。

2023年由曾豪駒執教的樂天桃猿，就曾克服先落後1敗劣勢扳倒統一獅，但台灣大賽鏖戰7場不敵味全龍。今年，由古久保健二總教練率領的樂天桃猿，不僅克服落後1勝、一度遭聽牌劣勢，還拿下台灣大賽冠軍，是中職季後賽改制後，首支季後挑戰賽先1敗但兩輪連剋兩座半季冠軍、最終奪冠的隊伍。

林泓育延長賽敲出致勝轟。（記者廖耀東攝）

兄弟不敵樂天桃猿無緣延長戰線。（記者廖耀東攝）

樂天桃猿奪下總冠軍。（記者廖耀東攝）

梁家榮敲出陽春砲。（記者廖耀東攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法