體育 棒球 其它

全民運動會場地青埔慢壘場 紅土鬆動遭爆跑壘「像在沙灘上」

2025/10/27 22:35

青埔慢壘場紅土鬆動，跑壘時「像在沙灘上」。（記者李容萍攝）青埔慢壘場紅土鬆動，跑壘時「像在沙灘上」。（記者李容萍攝）

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市慢壘運動盛行，位於中壢區的青埔慢速壘球場佔地約3公頃，為棒球、壘球兩用場地，吸引許多機關團體在此運動休憩，此場地將作為明年10月全民運動會比賽場地之一，卻有民眾發現球場紅土鬆動、抱怨跑壘「像在沙灘上」，且相關環境及設備不完善，盼相關單位應盡早修繕，才能保護球員安全並迎接重要賽事。

青埔慢壘場紅土鬆動，跑壘時「像在沙灘上」。（記者李容萍攝）青埔慢壘場紅土鬆動，跑壘時「像在沙灘上」。（記者李容萍攝）

桃園市議員張曉昀今（27）日表示，青埔慢速壘球場早在2015年建置完成，設有2面慢速壘球場及流動廁所、遮陽棚等簡易設施，提供機關團體及一般市民租借從事慢速壘球活動使用。近期有許多使用球場的民眾向她反映球場的紅土鬆動問題，抱怨跑壘「像在沙灘上」，很容易扭傷腳造成受傷危險，日前她與議員呂林小鳳邀體育局長許彥輝到場會勘，針對現場狀況逐項檢視，認為青埔慢速壘球場平時供市民使用，明年也將作為全運會比賽場地之一，因此場地品質格外重要，要盡早啟動相關設備修繕及維護。

桃園市議員張曉昀（左）、呂林小鳳（中）與體育局長許彥輝（右）到場會勘青埔慢速壘球場。（張曉昀提供）桃園市議員張曉昀（左）、呂林小鳳（中）與體育局長許彥輝（右）到場會勘青埔慢速壘球場。（張曉昀提供）

對此，許彥輝說明，配合明年全民運動會全市共規劃39處比賽場地，其中有23處正在進行修繕，包括青埔慢壘場整修工程將針對外野草皮、圍網、防撞牆及全壘打界竿等設施進行改善，同時更新現有賽事空間，並辦理場內樹木移植作業，打造更符合賽事需求與安全標準的比賽場地，該案預計明年2月底前完成工程招標與動工，並於同年7月底前完工，確保場地能順利投入全運會使用。

