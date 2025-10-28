自由電子報
體育 棒球 中職

台灣大賽》樂天桃猿勇奪隊史首座冠軍 封王優惠出爐！

2025/10/28 00:24

樂天收下總冠軍，相關優惠出爐。（樂天桃園提供）樂天收下總冠軍，相關優惠出爐。（樂天桃園提供）

〔記者林宥辰／台中報導〕樂天桃猿棒球隊拿下中華職棒36年冠軍，台灣樂天集團攜手樂天生態圈旗下各服務一同歡慶榮耀時刻，回饋廣大樂天會員及球迷的一路相挺，樂天生態圈旗下服務將於10月28日起，提供多項消費優惠，邀請球迷一同歡慶樂天桃猿球團首座冠軍！

優惠看這裡!「樂天市場」攜手「樂天桃猿棒球隊」將榮耀轉化為實質回饋，於Monkeys官方旗艦店內推出高達11%的回饋、「樂天 Kobo」推出全站七五折及滿額贈點優惠、「樂天信用卡」將提供桃猿聯名卡卡友國內消費3%現金回饋、「樂天國際商業銀行」祭出「10天期」上看15%的優存利率以及新戶禮500元、「樂天旅遊」則推出限量千元旅日折價券，等總共 6 家來自樂天生態圈的優惠活動。

2025年中華職棒總冠軍樂天生態圈優惠活動：

1. 樂天市場

樂天市場特推出限時優惠，凡於 Monkeys 官方旗艦店消費，即可享 全店 11% 樂天點數回饋。

活動期間:2025/10/30-2025/11/11

活動網址:樂天市場

2. 樂天 Kobo

購買電子書，結帳輸入【Monkeys25】即享全站75折優惠，單筆滿$336再送樂天點數36點。

活動期間:2025/ 10/29-2025/10/31

活動網址: Rakuten Kobo

購買Kobo 電子書閱讀器暢銷機型享94折優惠（Libra Colour、Clara Colour Black、Clara BW），再贈$500購物金。

活動期間: 2025/ 10/30-2025/11/3

活動網址: 樂天市場

3. 樂天信用卡

活動期間使用「桃猿萬事達卡」國內消費享3%回饋（上限NTD300），需登錄並綁定電子帳單。

活動期間:2025/11/5-2025/11/30

活動網址:樂天信用卡

4. 樂天國際商業銀行

新開戶的十號隊友可享「10天期」上看15%的優存利率，輸入【WIN】新開戶且支付任1筆消費可再得新戶禮NTD500元。同時，新戶開戶隔日即享優惠活儲年利率1.5%及3個月定存年利率2%。

活動期間:即日起-2025/12/31

活動網址:樂天國際銀行

5. 樂天旅遊

於樂天旅遊輸入優惠碼 【RMONKEYSWIN】，即可獲得 NTD 1,000 日本住宿金（限量前1,000名）。

活動期間: 2025/10/31~2025/12/31

活動網址:樂天旅遊

