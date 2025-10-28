自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

台灣大賽》這次拿總冠軍很不容易 林立：我們一定會烤肉

2025/10/28 00:32

林立。（記者廖耀東攝）林立。（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕林立今年接任樂天桃猿隊長，帶領球隊從不被看好一路「下剋上」，拿到隊史第8個總冠軍，他認為，跟以前拿過的總冠軍比，這次真的很不容易，至於被認為凝聚士氣的團隊烤肉，他認真地說：「既然拿到總冠軍，我們一定會烤肉！」

林立指出，球隊今年一直不是很順利，上下半季都有傷兵、球員能力這些相同的問題，也都有「前面打得不錯，中間出現落差」的情形，換個角度來看，很高興一開始就遇到很多問題，既然提早遇到，就可以提早面對。

林立表示，樂天今年拿到全年戰績第3名，季後挑戰賽雖從落後開始打起，球隊卻有破繭而出的感覺，「很多人都不看好我們，我們不能控制別人的想法，能做的就是贏球，只要進入名單的每個人，都用最好的能力去面對，不光只是小胖（林泓育），這是大家一起努力打下來的。」

林立認為，林泓育以前當隊長時，他就在旁邊仔細觀察，今年球隊讓他接任隊長，他也常找林泓育聊，很多想法因為當上隊長而有不同，很高興帶領球隊拿到總冠軍，「樂天的文化就是學長帶學弟、學弟問學長，我們有很多學長，其實不太需要隊長。」

樂天從季後挑戰賽到台灣大賽，在主場桃園舉辦3次團隊烤肉，被認為是凝聚團隊士氣的關鍵之一，陳晨威昨天就希望，如果真的奪冠，全隊能再烤一次肉，林立說：「一定會的，大家放心，一定會讓大家知道，我們有在烤肉，我們不是突然想做，而是一開始就要這麼做，怎麼開始就怎麼結束。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中