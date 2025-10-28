台灣大賽》這次拿總冠軍很不容易 林立：我們一定會烤肉

林立。（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕林立今年接任樂天桃猿隊長，帶領球隊從不被看好一路「下剋上」，拿到隊史第8個總冠軍，他認為，跟以前拿過的總冠軍比，這次真的很不容易，至於被認為凝聚士氣的團隊烤肉，他認真地說：「既然拿到總冠軍，我們一定會烤肉！」

林立指出，球隊今年一直不是很順利，上下半季都有傷兵、球員能力這些相同的問題，也都有「前面打得不錯，中間出現落差」的情形，換個角度來看，很高興一開始就遇到很多問題，既然提早遇到，就可以提早面對。

林立表示，樂天今年拿到全年戰績第3名，季後挑戰賽雖從落後開始打起，球隊卻有破繭而出的感覺，「很多人都不看好我們，我們不能控制別人的想法，能做的就是贏球，只要進入名單的每個人，都用最好的能力去面對，不光只是小胖（林泓育），這是大家一起努力打下來的。」

林立認為，林泓育以前當隊長時，他就在旁邊仔細觀察，今年球隊讓他接任隊長，他也常找林泓育聊，很多想法因為當上隊長而有不同，很高興帶領球隊拿到總冠軍，「樂天的文化就是學長帶學弟、學弟問學長，我們有很多學長，其實不太需要隊長。」

樂天從季後挑戰賽到台灣大賽，在主場桃園舉辦3次團隊烤肉，被認為是凝聚團隊士氣的關鍵之一，陳晨威昨天就希望，如果真的奪冠，全隊能再烤一次肉，林立說：「一定會的，大家放心，一定會讓大家知道，我們有在烤肉，我們不是突然想做，而是一開始就要這麼做，怎麼開始就怎麼結束。」

