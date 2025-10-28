台灣大賽》歷經前年失敗 首席教練曾豪駒奪冠感動落淚

樂天桃猿首席教練曾豪駒。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕樂天桃猿曾於2023年克服開打前先1敗落後，3連勝統一獅挺進台灣大賽，但鏖戰7場不敵味全龍隊；今年球季，猿隊再次克服首輪1敗劣勢，不僅擊敗統一獅，還在台灣大賽擊敗年度第一的中信兄弟，奪球團史首冠。

中職季後賽規則於2022年起改制，半季冠軍中勝率較低一方和半季冠軍球隊以外之全年勝率最高球隊先在季後挑戰賽交手，而半季冠軍先擁有1場保送勝。

2023年由曾豪駒執教的樂天桃猿，就曾克服先落後1敗劣勢扳倒統一獅，但台灣大賽鏖戰7場不敵味全龍。今年，由古久保健二總教練率領的樂天桃猿，不僅克服落後1勝、一度遭聽牌劣勢，還拿下台灣大賽冠軍，是中職季後賽改制後，首支季後挑戰賽先1敗，但兩輪連剋兩座半季冠軍、最終奪冠的隊伍。

賽後，現擔任首席兼打擊教練的曾豪駒感動落淚。曾豪駒說：「大家努力了很久，之前不斷失敗，今年挑戰成功，感謝每一位選手的努力，最後得到這個結果，也感謝公司跟總教練的信任。」

提到2023年的過程，曾豪駒說，不斷從失敗當中學習，最終在今年拿下冠軍，因而感動。至於上演「下剋上」的關鍵，曾豪駒說：「主要還是凝聚力。統一跟兄弟都是很好的對手，拿到好結果有賴全隊每個人的團結。一整季遇到很多事，但跟選手說，外面的事我們無法控制，選手要努力把團隊經營到最好。」

