自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

台灣大賽》兄弟無緣封王 領隊劉志威賽後檢討：想進步的心態不變

2025/10/28 01:25

劉志威賽後接受媒體訪問。（資料照，記者陳逸寬攝）劉志威賽後接受媒體訪問。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕中信兄弟以年度第一之姿，以逸待勞挺進台灣大賽，最終卻1:3不敵年度第3名、季後挑戰賽晉級的樂天桃猿。賽後，中信兄弟總教練平野惠一扛責，領隊劉志威則說，球隊今年沒達到任務，會持續檢討進步，希望帶給球迷團隊更進步內容跟表現。

劉志威說：「首先恭喜樂天，稍早辜董事長（辜仲諒）請我代表，向樂天桃猿領隊說聲恭喜。很佩服他們在賽季後半的展現的團隊能力，進而拿到冠軍。同時球團也要勉勵我們的團隊，一整年賽季，大家都盡了全力。」

劉志威說，一整年下來很艱辛，遇到各種狀況，但球隊努力維持年度第一，但最終總冠軍賽是比短期賽，誰能拿出更好的內容就是贏家，球隊輸球就只能再努力。

被問及季後是否有球團人員異動，劉志威坦言，賽季剛打完並不適合在現階段時間點討論，但球團想進步的心態不會改變。

劉志威也提到，平野惠一總教練一直是把球隊中長期養成擺在前面順位，「維持好的內容不容易，平野教練把很多棒球觀念傳達給選手跟教練團，這一點做得很好。我們一直考慮的不只總冠軍，而是怎麼讓各個面向更多進步」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中