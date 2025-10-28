台灣大賽》兄弟無緣封王 領隊劉志威賽後檢討：想進步的心態不變

劉志威賽後接受媒體訪問。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕中信兄弟以年度第一之姿，以逸待勞挺進台灣大賽，最終卻1:3不敵年度第3名、季後挑戰賽晉級的樂天桃猿。賽後，中信兄弟總教練平野惠一扛責，領隊劉志威則說，球隊今年沒達到任務，會持續檢討進步，希望帶給球迷團隊更進步內容跟表現。

劉志威說：「首先恭喜樂天，稍早辜董事長（辜仲諒）請我代表，向樂天桃猿領隊說聲恭喜。很佩服他們在賽季後半的展現的團隊能力，進而拿到冠軍。同時球團也要勉勵我們的團隊，一整年賽季，大家都盡了全力。」

劉志威說，一整年下來很艱辛，遇到各種狀況，但球隊努力維持年度第一，但最終總冠軍賽是比短期賽，誰能拿出更好的內容就是贏家，球隊輸球就只能再努力。

被問及季後是否有球團人員異動，劉志威坦言，賽季剛打完並不適合在現階段時間點討論，但球團想進步的心態不會改變。

劉志威也提到，平野惠一總教練一直是把球隊中長期養成擺在前面順位，「維持好的內容不容易，平野教練把很多棒球觀念傳達給選手跟教練團，這一點做得很好。我們一直考慮的不只總冠軍，而是怎麼讓各個面向更多進步」

