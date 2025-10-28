自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

威能帝獲選台灣大賽MVP　直呼「人生最棒賽季」

2025/10/28 01:54

〔中央社〕中華職棒樂天桃猿順利奪下隊史第8冠，威能帝獲選為系列賽MVP，他表示，從來沒有遇過像桃猿一樣有凝聚力的球隊，洋投之間像兄弟一樣，他也直呼「這是我人生中最棒的賽季」。

這次中職總冠軍賽（台灣大賽），威能帝（Pedro Fernandez）是第2戰、第4戰先發投手，總計投了13局僅失2分，防禦率1.38，獲選為台灣大賽MVP。

另外，勝隊系列賽優秀球員為成晉，系列賽出賽5場，打擊率高達5成56；敗隊優秀球員為中信兄弟洋投韋禮加（Jesus Vargas），總計出賽2場、投10.2局，僅失1分、防禦率0.84。

威能帝表示，很高興球隊能夠拿下總冠軍，「最重要的就是團結在一起，好、壞我們都在同一陣線，雖然我打過很多季後賽，但沒有拿過冠軍，我也從來沒有遇過一支球隊像桃猿這樣有凝聚力」。

桃猿投手教練川岸強曾受訪說，桃猿洋投群對球隊的愛超乎想像，威能帝也說：「我們在這就像兄弟一樣，扶持著彼此，一起幫助球隊。」

從例行賽以15勝奪下勝投王、以168次奪三振成為三振王，到台灣大賽MVP，威能帝直呼，「這是我人生中最棒的賽季，從春訓開始我就覺得有些不一樣」。

不過被問到明年是否會繼續留在桃猿隊，威能帝則笑說：「好問題，我真的不知道，但我替球隊感到開心。」（編輯：陳彥鈞）1141028

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中