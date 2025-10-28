自由電子報
體育 即時新聞

馬傑森入伍在即相信隊友能逆轉　笑稱開心去當兵

2025/10/28 02:15

〔中央社〕中華職棒樂天桃猿馬傑森今天就要入伍當兵4個月，桃猿昨晚順利封王，他表示，一直都相信第5戰球隊能逆轉，最後封王也直呼不可思議，「教練賽前有說要讓我開開心心去當兵」。

馬傑森原本就預定今天要回到花蓮當兵，本來總冠軍賽最多只會打到26日，不過因為之前遇到連日雨勢，賽程中間一口氣延了4天，因此昨天的總冠軍賽第5戰確定是他的最後一場，最後桃猿隊順利在延長賽勝出、拋下酒紅色彩帶。

被問到落後時是否會擔心無法參與到最後，馬傑森說：「不會，我始終相信大家，因為球隊從季後挑戰賽開始，就一直展現出很不可思議的表現，大家的氣勢都沒有掉，我一直覺得我們可以逆轉。」

馬傑森指出，一開始有去詢問能否申請延後入伍，但因為太臨時沒有辦法延後，必須在指定時間報到。談到今天比賽的心情，他說道：「很興奮也很緊張，賽前教練團有特別說，希望大家可以讓我開開心心地去當兵。」

馬傑森第5戰是在第9局替補上場，他指出，本來沒有想到會上場，「但都有在準備，因為前幾場也都是在後面上去接替守備」。

最後球隊順利逆襲奪冠，馬傑森直呼不可思議，「從開季到現在，經歷了很多次從快要輸了、又可以逆轉回來翻盤，一直到拿下總冠軍，真的太不可思議了」。

馬傑森指出，今天早上7、8時就要到花蓮報到，「等一下要先回去準備、整理一下，一早就要出發，所以其實沒辦法休息太久」，不過馬傑森拒絕在球場剃頭，他笑說：「回去再剃。」（編輯：陳彥鈞）1141028

