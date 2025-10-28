網球》老將迪米特洛夫傷癒復出 巴黎大師賽打下近4個月首勝

迪米特洛夫。（歐新社）

〔記者梁偉銘 ／綜合報導〕迪米特洛夫（Grigor Dimitrov）傷癒復出，7：6（7：5）、6：1擊敗法國地主長人佩里卡德（Giovanni Mpetshi Perricard），34歲保加利亞老將在巴黎大師男網賽旗開得勝，順利安抵32強。

「我從來沒遇過這種情況，所以場外時還在努力適應。」這項ATP千分等級大賽，首度移師法國首都拉德芳斯競技場，迪米特洛夫自今夏溫布頓錦標賽胸肌拉傷之後，暌違3個月20天重返賽場，這位2023年巴黎大師賽亞軍化解3個被破發點，並在次盤掌控節奏3度破發，直落2淘汰身高203公分的佩里卡德，「這從來都不容易。我知道參賽會很困難，只是給機會考驗自己，無論輸贏都要全力以赴。當然，調整起來非常困難，尤其和他這樣的球員比賽時，你必須全程保持警惕，並且集中注意力。」

連續58次大滿貫出賽的迪米特洛夫，雖然因傷錯過美國公開賽，如今趕在季末回歸球場，還一舉在室內硬地拿下勝利，足令單手反拍老將備受鼓舞，「不管你有多少經驗，壓力總是會增大，尤其在離開球賽這麼多個月之後。不過今晚感覺很棒，我正在慢慢適應，享受每一天。」

