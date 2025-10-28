網球》謝淑薇備戰利雅德年終賽 期待爭取本季女雙首冠

謝淑薇（左）與奧絲塔朋科。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年WTA年終總決賽將在11月1日開打，「台灣一姊」謝淑薇已經抵達沙烏地阿拉伯首都利雅德積極備戰，期待提升狀態爭取本季遲來的首座女雙冠軍。

謝淑薇與拉脫維亞「O妹」奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）今年首度合拍，總計打下澳洲公開賽、杜拜女網、溫布頓錦標賽共3座女雙亞軍，並且成為第6對獲得年終賽門票的組合，這也是被譽為「百搭天后」的小薇職業生涯第6度參戰，能否重現2013年與中國彭帥聯手摘冠的昔日榮光？備受國內球迷關注。

WTA官網介紹本屆參賽陣容中，提到球風迥異、個性獨特的謝淑薇與奧絲塔朋科，前者以刁鑽靈活技巧聞名，後者則擅長暴力打法，原本看似不太可能的搭檔，今年攜手拚出精彩表現，只可惜「台拉聯軍」始終功虧一簣，迄今仍未奪冠，加上分分合合未能固定參戰，中東重新組軍的兩人得把握機會，才能在強敵環伺下突圍而出。

至於其餘7組女雙人馬，包括義大利保莉妮（Jasmine Paolini）／艾拉妮（Sara Errani）、美國湯森（Taylor Townsend）／捷克辛妮亞可娃（Katerina Siniakova）、加拿大達布洛夫絲基（Gabriela Dabrowski）／紐西蘭羅莉芙（Erin Routliffe）、比利時梅騰絲（Elise Mertens）／俄國庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）、 俄國安德烈耶娃（Mirra Andreeva）／施奈德（Diana Shnaider）、匈牙利巴波絲（Timea Babos）／巴西史蒂芬妮（Luisa Stefani）、美國穆罕默德（Asia Muhammad）／荷蘭舒爾絲（Demi Schuurs）。

