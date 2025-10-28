自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

網球》謝淑薇備戰利雅德年終賽 期待爭取本季女雙首冠

2025/10/28 07:07

謝淑薇（左）與奧絲塔朋科。（資料照）謝淑薇（左）與奧絲塔朋科。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年WTA年終總決賽將在11月1日開打，「台灣一姊」謝淑薇已經抵達沙烏地阿拉伯首都利雅德積極備戰，期待提升狀態爭取本季遲來的首座女雙冠軍。

謝淑薇與拉脫維亞「O妹」奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）今年首度合拍，總計打下澳洲公開賽、杜拜女網、溫布頓錦標賽共3座女雙亞軍，並且成為第6對獲得年終賽門票的組合，這也是被譽為「百搭天后」的小薇職業生涯第6度參戰，能否重現2013年與中國彭帥聯手摘冠的昔日榮光？備受國內球迷關注。

WTA官網介紹本屆參賽陣容中，提到球風迥異、個性獨特的謝淑薇與奧絲塔朋科，前者以刁鑽靈活技巧聞名，後者則擅長暴力打法，原本看似不太可能的搭檔，今年攜手拚出精彩表現，只可惜「台拉聯軍」始終功虧一簣，迄今仍未奪冠，加上分分合合未能固定參戰，中東重新組軍的兩人得把握機會，才能在強敵環伺下突圍而出。

至於其餘7組女雙人馬，包括義大利保莉妮（Jasmine Paolini）／艾拉妮（Sara Errani）、美國湯森（Taylor Townsend）／捷克辛妮亞可娃（Katerina Siniakova）、加拿大達布洛夫絲基（Gabriela Dabrowski）／紐西蘭羅莉芙（Erin Routliffe）、比利時梅騰絲（Elise Mertens）／俄國庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）、 俄國安德烈耶娃（Mirra Andreeva）／施奈德（Diana Shnaider）、匈牙利巴波絲（Timea Babos）／巴西史蒂芬妮（Luisa Stefani）、美國穆罕默德（Asia Muhammad）／荷蘭舒爾絲（Demi Schuurs）。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中