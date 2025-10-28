亞青運》台灣女將喬麗爾、陳芯、吳沛萱、謝艾彤復仇伊朗 奪3X3金牌

由喬麗爾、陳芯、吳沛萱、謝艾彤組成的台灣3X3女子籃球隊在亞洲青年運動會奪下金牌。（奧會提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕由喬麗爾、陳芯、吳沛萱、謝艾彤組成的台灣3X3女子籃球隊，今天凌晨在亞洲青年運動會金牌戰，以15：14打敗強敵伊朗，奪下隊史首面金牌。

台灣隊在小組賽分別以21：7贏約旦、21：3打敗阿聯、21：17打退中國、21：9戰勝哈薩克，不過以9：11不敵伊朗，以5勝1敗分組第2晉級。

台灣隊在8強淘汰賽先遭遇印尼，以20：12獲勝拿下4強門票，再來又以20：11力克泰國，漂亮挺進金牌戰。

剛好，爭金對手又是伊朗，台灣小將這次努力抗敵，卻在倒數階段無法守住領先優勢，雙方打完10分鐘難分軒輊以13：13戰成平手，台灣女將延長賽頂住壓力，最終以15：14打退強敵伊朗，不僅報了預賽輸球之仇，更一舉拿下金牌殊榮。

值得一提的是，將近190公分的喬麗爾雖然還只是國中生，在金牌戰就是把握得天獨厚的高度優勢以8投7中，加上罰球2中1，拿下全隊最高的8分。至於全隊得分能力最突出為170公分的陳芯，9場比賽拿55分，為陣中得分后。

