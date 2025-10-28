自由電子報
體育 棒球 MLB

MLB》貝茲熱心公益榮首獲「克萊門特獎」 成道奇隊史第4人

2025/10/28 07:53

MLB》貝茲熱心公益榮首獲「克萊門特獎」 成道奇隊史第4人道奇游擊手貝茲摘克萊門特獎。（取自大聯盟官方社群媒體Ｘ）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟今公布一年一度「克萊門特獎」（Roberto Clemente Award）得主，道奇游擊手貝茲（Mookie Betts）生涯首度獲得該項榮譽。

被視為棒球界最高榮譽之一的克萊門提獎，每年固定表彰在場外熱衷慈善、回饋社會的球員。貝茲因其非凡的人格特質、社區參與、慈善事業，以及透過在2021年創立的「5050基金會」對社會的正面貢獻，讓他獲得表彰。

今年1月的洛杉磯野火，貝茲捐贈逾3萬美元的運動服給受災民眾，他也與自己的基金會提供財務協助重建家園。貝茲也為飢餓和無家可歸者的相關計畫捐助16萬美元，包含支援加州大學洛杉磯分校兒童醫院的年幼病患。

貝茲成為自2022年當時效力道奇隊的J.透納（Justin Turner）後，首位獲得該項榮譽的道奇選手、同時也是隊史第4人。今年季後將退休的道奇名投克蕭（Clayton Kershaw），也曾在2012年榮獲克萊門特獎。

道奇與藍鳥的世界大賽第3戰今天在道奇球場開打，賽前貝茲和大聯盟主席曼佛瑞（Rob Manfred）一同出席頒獎典禮。貝茲表示，「人生不只是工作上的成就，更重要的是你如何影響他人，我們的生活信念就是這樣，當我們遇見別人時，總要讓他們微笑，盡力幫助他人，而上帝會因此祝福你。」

貝茲也感謝妻子一路來的支持，「他一路都陪著我，不論是半夜給無家可歸的人送餐，還是去學校或其他幫忙，她總是在我身邊。」

