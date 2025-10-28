自由電子報
世界大賽》道奇航班延誤是「故意」的？ 教頭致歉：不該說這個詞

2025/10/28 08:21

道奇總教練羅伯斯。（美聯社）道奇總教練羅伯斯。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇與藍鳥的世界大賽第3戰今天回到道奇球場舉行，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）昨天受訪時提到球隊班機嚴重延誤，不確定是否被刻意安排，此話引發一些爭議。羅伯斯今天受訪對此道歉，「我不應該說『故意』這個詞。」

道奇隊前天打完世界大賽第2戰後，全隊搭機從多倫多返回洛杉磯，選手們按照計畫於美國時間週日凌晨回到洛城，但載著教練團的另一架飛機卻遭遇嚴重延誤，讓他們無法準時參加當天下午5點的訓練。

羅伯斯在昨天受訪說，「我不想說太多細節，我大概半小時前才到這裡，所以是有一些延誤。我不確定那是不是故意的。天啊，國際旅行真的很艱難。」

大聯盟官網報導，藍鳥總教練施奈德（John Schneider）今天對此說，「全世界哪裡都有旅行耽誤的問題，我想大家會把矛頭指向我們，只是因為我們唯一一支不在美國的球隊。我們從波士頓飛到紐約時也遇到延誤，這沒什麼大不了的。」

羅伯斯今受訪澄清，不認為加拿大政府特地刻意延誤道奇隊的行程，「我不應該說『故意』這個詞，我很喜歡加拿大，那是我說錯話了。那天真的很漫長、那趟旅行也很累。我非常感激能參加世界大賽...我真心表示歉意。」

