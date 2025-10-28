MLB》感受許多不尊重 古巴火球男查普曼寧願退休、也不願回洋基

查普曼。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕37歲古巴火球男查普曼（Aroldis Chapman）今年在紅襪隊大回春，在球員生涯後期投出生涯年成績。查普曼近期上《Swing Completo》的播客節目，表明自己不想再回到前東家洋基隊，「絕對不可能，死都不會」

生涯在大聯盟打滾17年的查普曼，曾效力洋基7年，貢獻24勝、153次救援成功，2022年季後離開條紋軍。查普曼近年待過皇家、遊騎兵、海盜，今年轉戰紅襪，整季例行賽交出5勝3敗、防禦率僅1.17是生涯最佳，有32次救援成功。

查普曼近日在播客節目中被問到是否考慮回到洋基，他對此表示，「如果有人告訴我，我被交易至紐約，我會收拾行李回家。要是那樣，我會立刻退休，我又不是瘋了，絕對不會再去！」

查普曼坦言，他與隊友和教練們之間沒有任何問題，提到自己在紐約時「受到很多不尊重的對待」。查普曼說，「我忍受多事情，我知道他們只想找個方式把我弄走，但他們不知道怎麼做。而我就是默默承受，繼續打球，做我一向會做的事情。」

「我和所有球員相處得很好，從沒有和任何人有問題，連教頭都一樣。我們是朋友，也會聊天、談所有事情。決定這些事情的是老闆們。」查普曼說道。

