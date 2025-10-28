自由電子報
體育 棒球 MLB

世界大賽》主審好球帶引發「混亂」 讓藍鳥單局2安+1BB沒得分

2025/10/28 08:50

藍鳥一壘跑者小畢歇特遭觸殺。（美聯社）藍鳥一壘跑者小畢歇特遭觸殺。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕世界大賽第3戰，道奇今回到主場迎戰藍鳥。道奇明星右投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）第2局遇到危機，卻因為主審的好球帶判定，讓藍鳥隊單局2支安打和1次保送，最終沒能拿到分數。

此戰2局上葛拉斯諾先被藍鳥小畢歇特（Bo Bichette）敲安，輪到藍鳥打者瓦修（Daulton Varsho）打擊時，葛拉斯諾在1好3壞時丟95.9英哩的偏高伸卡球，瓦修以為是保送要準備上壘，未料主審韋格納（Mark Wegner）判定好球，而藍鳥一壘跑者小畢歇特以為是保送要走上二壘，道奇明星捕手史密斯（Will Smith）立即要葛拉斯諾傳一壘觸殺跑者。藍鳥總教練施奈德（John Schneider）這時也上場與主審溝通了解狀況。

瓦修最後仍選到保送上壘，接著藍鳥捕手柯克（Alejandro Kirk）敲安，讓藍鳥攻佔一、三壘。葛拉斯諾先是飆三振，再讓對手敲飛球出局，化解失分危機。

藍鳥總教練施奈德上場了解狀況。（美聯社）藍鳥總教練施奈德上場了解狀況。（美聯社）

