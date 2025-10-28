自由電子報
棒球》「天才小史」史崔斯柏格轉換身分！重回母校任教頭特助

2025/10/28 09:32

史崔斯柏格。（資料照，今日美國）史崔斯柏格。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕聖地牙哥州立大學（San Diego State University）棒球隊於今天公布消息，宣布前大聯盟名將「天才小史」史崔斯柏格（Stephen Strasburg）將重返母校，擔任總教練范斯（Kevin Vance）的特別助理。

目前37歲的史崔斯柏格，在2007到2009年間就曾就讀該大學，並在2009年以選秀狀元之姿加入華盛頓國民，隔年就升上大聯盟開啟生涯，總計13年大聯盟球季247場的出賽，戰績113勝62敗，防禦率3.24。

史崔斯柏格共入選過3次的明星賽，2019年幫助國民一路過關斬將，在世界大賽與太空人戰到第7戰，最終幫助球隊拿下世界大賽冠軍，而個人在系列賽2場出賽皆奪勝，防禦率2.51，拿下世界大賽MVP，然而至此之後，「天才小史」遭遇傷病困擾，2020到2022年總共只出賽8場，之後就再也沒有回到球場，並在去年4月高掛球鞋退休。

史崔斯柏格就讀大學期間，曾拿過象徵最佳業餘球員的金釘鞋獎，也榮獲美國大學棒球最佳球員的迪克豪瑟獎（Dick Howser Trophy），展現極高的棒球天賦，甚至在今年還入選大學棒球名人堂。

范斯在聲明中提到，史崔斯柏格無庸置疑是大學棒球史上最佳的投手，「但這次的消息公布會如此特別，是因為他非常關注這個球隊與這座城市，以及回饋棒球運動所展現的關懷，他是一位不會忘本的人，也是這支球隊與聖地牙哥人民的驕傲。」

