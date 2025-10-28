自由電子報
體育 棒球 MLB

世界大賽》大谷翔平砲轟名投薛哲 生涯季後賽10轟平旅美日本好手最多

2025/10/28 09:11

大谷翔平開轟。（路透）大谷翔平開轟。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕2025年世界大賽第3戰，道奇日本巨星大谷翔平今天第3局擊出右外野陽春砲，這是他在世界大賽的第2轟，幫助道奇隊以2比0領先。

大谷翔平首局擊出右外野二壘安打，但道奇無功而返。第2局道奇「西語老師」T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）敲陽春砲拿1分。

「打者翔平」第3局與藍鳥41歲名投薛哲（Max Scherzer）纏鬥6球，最後逮中一顆95.1英哩的內角四縫線速球，這顆球沒有在好球帶內，大谷翔平仍掃出右外野陽春砲。大谷這一轟的擊球初速為101.5英哩（約163.3公里），飛行距離389英呎（約118.5公尺），仰角為32度。

這是大谷翔平生涯在季後賽的第10發全壘打，追平前洋基名將松井秀喜的紀錄，並列旅美日本好手最多。

大谷翔平開轟。（美聯社）大谷翔平開轟。（美聯社）

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

