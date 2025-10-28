世界大賽》道奇失誤付出代價！藍鳥逆轉3分砲 4分大局痛擊葛拉斯諾

柯克。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今天世界大賽第3戰，道奇4上因守備失誤付出代價，藍鳥捕手柯克（Alejandro Kirk）轟出3分砲一棒逆轉。

道奇前3局打完靠著T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）與大谷翔平各一發陽春砲，握有2：0領先。

藍鳥4上展開反攻，首名打者小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）獲得保送，下一棒小畢歇特（Bo Bichette）打出二壘滾地，有機會守備的球結果道奇二壘手艾德曼（Tommy Edman）發生失誤，讓藍鳥形成一三壘有人，1出局後，柯克逮中道奇明星右投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）紅中失投曲球，轟出中外野逆轉3分砲，一棒扭轉戰局。

藍鳥攻勢還沒完，後續藉由安打串聯與吉梅涅茲（Andrés Giménez）高飛犧牲打再下一城，單局猛攻4分。

