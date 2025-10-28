自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

世界大賽》道奇失誤付出代價！藍鳥逆轉3分砲 4分大局痛擊葛拉斯諾

2025/10/28 09:32

柯克。（美聯社）柯克。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今天世界大賽第3戰，道奇4上因守備失誤付出代價，藍鳥捕手柯克（Alejandro Kirk）轟出3分砲一棒逆轉。

道奇前3局打完靠著T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）與大谷翔平各一發陽春砲，握有2：0領先。

藍鳥4上展開反攻，首名打者小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）獲得保送，下一棒小畢歇特（Bo Bichette）打出二壘滾地，有機會守備的球結果道奇二壘手艾德曼（Tommy Edman）發生失誤，讓藍鳥形成一三壘有人，1出局後，柯克逮中道奇明星右投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）紅中失投曲球，轟出中外野逆轉3分砲，一棒扭轉戰局。

藍鳥攻勢還沒完，後續藉由安打串聯與吉梅涅茲（Andrés Giménez）高飛犧牲打再下一城，單局猛攻4分。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中