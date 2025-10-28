世界大賽》藍鳥錯愕...主審誤判引發罕見一幕 日本名將驚呼：第一次看到

葛拉斯諾。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕今天世界大賽第3戰，主審的好球帶判定引發罕見一幕，讓日本球評田口壯驚呼：「第一次看到。」

比賽2局上半，藍鳥小畢歇特（Bo Bichette）率先敲安，接著瓦修（Daulton Varsho）選到1好3壞，道奇明星右投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）丟出一顆沒有進到好球帶的偏高伸卡球，這時打者以為是保送、一壘跑者小畢歇特也緩緩向二壘走去，未料主審韋格納（Mark Wegner）判定好球，道奇立即傳一壘觸殺跑者，讓藍鳥相當錯愕，最終藍鳥該局沒得分。

對於主審好球帶判定引起的「混亂」，前日本名將、現任《NHK》球評的田口壯表示：「這是我第一次看到...我看過這麼多場比賽，這種情況非常少見。」

田口壯還指出：「主審的判決有點慢一拍，如果再早一點宣判會比較好，不過小畢歇特也應該確認一下再行動。」

Bo Bichette thought Daulton Varsho walked so he gets thrown out pic.twitter.com/w9vOyqxfa8 — Talkin’ Baseball （@TalkinBaseball_） October 28, 2025

