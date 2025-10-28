自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

世界大賽》藍鳥錯愕...主審誤判引發罕見一幕 日本名將驚呼：第一次看到

2025/10/28 10:18

葛拉斯諾。（路透）葛拉斯諾。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕今天世界大賽第3戰，主審的好球帶判定引發罕見一幕，讓日本球評田口壯驚呼：「第一次看到。」

比賽2局上半，藍鳥小畢歇特（Bo Bichette）率先敲安，接著瓦修（Daulton Varsho）選到1好3壞，道奇明星右投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）丟出一顆沒有進到好球帶的偏高伸卡球，這時打者以為是保送、一壘跑者小畢歇特也緩緩向二壘走去，未料主審韋格納（Mark Wegner）判定好球，道奇立即傳一壘觸殺跑者，讓藍鳥相當錯愕，最終藍鳥該局沒得分。

對於主審好球帶判定引起的「混亂」，前日本名將、現任《NHK》球評的田口壯表示：「這是我第一次看到...我看過這麼多場比賽，這種情況非常少見。」

田口壯還指出：「主審的判決有點慢一拍，如果再早一點宣判會比較好，不過小畢歇特也應該確認一下再行動。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中