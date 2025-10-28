自由電子報
世界大賽》大谷翔平前3打席都敲長打+2打點 突破苦手的左投類型

2025/10/28 10:20

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕2025年世界大賽第3戰，道奇日本巨星大谷翔平今天在第5局擊出左外野二壘安打，帶有1分打點，「打者翔平」前三打席都敲長打。道奇前5局打完與藍鳥對戰成4比4平手。

大谷翔平今面對藍鳥41歲名投薛哲（Max Scherzer），首局擊出右外野二壘安打，但道奇打線無功而返。大谷翔平第3局擊出右外野陽春砲，這是「打者翔平」在世界大賽的第2發全壘打。

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

道奇5局下1出局攻占一壘，這時藍鳥選擇換掉薛哲，由24歲左投弗魯哈蒂（Mason Fluharty）對決大谷。雖然弗魯哈蒂本季的出手角度為33度，是大谷比較不擅長面對的左投類型，但大谷纏鬥6球後，最後逮中一顆內角的82.6英哩橫掃球，擊出左外野飛球形成二壘安打，帶有1分打點。

該半局2出局後，道奇球星佛里曼（Freddie Freeman）敲一壘邊線穿越安打追平比數，大谷跑回追平分。

此戰前5局打完，雙方形成4比4平手。道奇明星右投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）4.2局失4分2分自責，薛哲先發4.1局失3分。

