台灣大賽》賴總統恭賀樂天桃猿奪冠 再向統一獅喊話「等你們！」

2025/10/28 10:00

樂天桃猿奪冠。（資料照，記者廖耀東攝）樂天桃猿奪冠。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕樂天桃猿昨在台灣大賽歷經4小時5分大戰，於延長賽11局以9：7擊敗中信兄弟，以4勝1敗拿下隊史第8冠，更是樂天球團史的首冠，總統賴清德也於昨深夜發文恭賀這座「樂天時代的首座總冠軍」，但文末仍不忘以他死忠統一獅迷的身分向獅隊喊話：「我還是會在總統府等你們！」

樂天桃猿今年以年度排名第3闖進季後賽，先在挑戰賽0勝2敗的劣勢下3連勝扭轉局面挺進台灣大賽，結果在面對挑戰連霸的中信兄弟又毫不手軟，再度「下剋上」成功，昨晚於兄弟洲際主場拋下桃紅彩帶。賴總統昨晚也寫下，「從挑戰賽到台灣大賽，場場都是硬仗，今晚更是戲劇性地拚到最後一刻。相信有看比賽的球迷，都像坐上雲霄飛車一樣，從頭緊張到尾。我想，這就是棒球最迷人的地方！」

賴總統發文讚賞樂天在今年季後賽展現驚人的韌帶與鬥志，也肯定背水一戰的中信兄弟毫不退讓，「帶給球迷最動人的對決。」他謝謝兩支球隊和球迷，用熱情與拚勁，讓這個秋天的球季充滿熱血與感動，「職棒走過36個年頭，有不離不棄的老球迷始終相伴，今年也有許多新球迷加入。希望大家都能享受到棒球的魅力與力量，未來再一起，為台灣棒球加油！」

只是從2018年Lamigo桃猿首次以冠軍隊身分前進總統府獲總統接見以來，賴清德數度向獅隊喊話希望能在總統府見，至今仍未實現。在2021年統一獅雖曾以前一年冠軍隊之姿進入總統府，但時任副總統的賴清德當時並未在府內，去年他首度以總統身分接見冠軍隊中信兄弟，明年則可望迎接今年冠軍隊樂天桃猿，仍未等到他最支持的獅隊，因此文末不忘寫下：「

最後的最後，我還是要再次以獅迷的身份，向獅隊約定，我還是會在總統府等你們！ 」

