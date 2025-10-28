世界大賽》大谷翔平4安含2轟、9度上壘 佛里曼再見轟助道奇18局大戰氣走藍鳥

大谷翔平。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕2025年世界大賽第3戰，道奇、藍鳥今天兩隊選手幾乎傾巢而出，道奇日本巨星大谷翔平今天全場4支4，單場雙響砲，外加2支二壘安打，進帳3分打點，四度獲得敬遠、單場9次上壘都創季後賽史上最多。雙方鏖戰至延長賽18局追平史上最長紀錄，道奇當家明星佛里曼（Freddie Freeman）擊出再見全壘打，道奇最後以6比5擊敗藍鳥，系列賽取得2比1領先。

大谷翔平今面對藍鳥41歲塞揚名投薛哲（Max Scherzer），首局擊出右外野二壘安打，但道奇打線無功而返。道奇「西語老師」T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）2局下敲陽春砲先馳得點，大谷翔平3局下擊出右外野陽春砲，這是「打者翔平」在世界大賽的第2發全壘打。

不過，4局上道奇二壘手艾德曼（Tommy Edman）發生守備失誤，讓藍鳥攻佔一、三壘。該半局1出局後，藍鳥捕手柯克（Alejandro Kirk）擊出逆轉三分砲，接著吉梅涅茲（Andrés Giménez）高飛犧牲打，藍鳥單局攻進4分超前比數；道奇打線5局下靠大谷翔平帶有1分打點的二壘安打，以及當家明星一壘手佛里曼（Freddie Freeman）追平安，雙方戰成4比4平手。

大谷翔平。（歐新社）

藍鳥7局上2出局後，道奇換37歲老將崔南（Blake Treinen）後援，先被藍鳥強打小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）敲安，接著藍鳥打者小畢歇特（Bo Bichette）敲一壘邊線穿越安打，小葛雷諾連衝三個壘包回本壘得分。大谷翔平7局下轟出追平陽春砲，兩隊又以5比5戰打成平手。

藍鳥8局上靠失誤、安打，1出局攻占一、二壘。道奇這時推出佐佐木朗希後援，朗希連續解決兩人化解失分危機。佐佐木朗希續投第9局，2出局後讓對手攻佔一、二壘，朗希仍化解失分危機。

9局下藍鳥推出守護神霍夫曼（Jeff Hoffman），1出局大谷翔平獲敬遠上壘，但大谷盜二壘遭阻殺出局。雙方進入延長賽。11局下2出局後，大谷翔平再獲敬遠、道奇球星貝茲（Mookie Betts）敲安，攻佔一、二壘。佛里曼敲飛球出局，道奇無功而返。

佛里曼再見轟。（美聯社）

藍鳥12局2出局攻占滿壘，道奇推出名投克蕭（Clayton Kershaw）緊急登板後援，並讓對手敲滾地球化解滿壘危機。延長賽13局下，艾德曼先敲二壘安打，道奇老將羅哈斯（Miguel Rojas）代打犧牲觸擊成功護送跑者至三壘。卡爾（Alex Call）代打敲內野飛球出局，大谷翔平、貝茲都被敬遠，佛里曼敲飛球出局讓道奇留下滿壘殘壘。

延長賽15局下，大谷翔平獲得單場第4次敬遠，道奇仍無功而返。延長賽17局下2出局，卡爾敲安，大谷翔平選到保送攻佔一、二壘，但道奇仍沒有拿分。佛里曼第18局擊出再見全壘打，幫助道奇隊贏球。

此外，這場世界大賽打了6小時39分。

FREDDIE FREEMAN WALK-OFF HOME RUN IN THE 18TH INNING! #WORLDSERIES pic.twitter.com/wD1xbRxDbC — MLB （@MLB） October 28, 2025

Screw it, Shohei Ohtani walk highlights

