MLB》「推廣棒球的難得機會」大聯盟主席對球員重返奧運表達樂觀

曼佛瑞。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕2028年奧運將在美國洛杉磯舉辦，屆時棒球項目也將再度重新舉行，不過大聯盟主席曼佛瑞（Rob Manfred）對於大聯盟球員能否成功參賽，則表現的相當樂觀。

奧運棒球項目的比賽日期為美國時間7月15日到20日，屆時相當接近大聯盟全明星賽的舉辦時間，也因此明星周的假期會如何異動將會是重點之一，曼佛瑞坦言，若要將整個假期拆成兩部分將會非常複雜，因此最終會往將假期延長的方向來計劃，也能給予球員額外的移動時間。

「解決方案就是考慮把明星賽的假期給延長。」曼佛瑞在今天世界大賽第3戰賽前接受《ESPN》的採訪時說：「明星賽的假期會先開始，然後進行全明星賽，最後再迎來奧運賽事，因此整個時程大概會耗時11天左右。」若最終照著上述的計畫施行，大聯盟的例行賽將會中斷近兩周的時間。

洛杉磯奧運籌委會主席瓦瑟曼（Casey Wasserman）已向大聯盟各球團老闆提出棒球重返奧運的提案，並表示下屆奧運將在美國進行，可說是一次難得的機會。

曼佛瑞也直言：「這是一次向全世界推廣棒球的獨特機會，我們應該好好把握，這就是我們持續推動此事的原因，我認為各球團老闆也非常認同這個想法。這是一條複雜的路，但我們已在2028洛杉磯奧運的安排中取得重大進展，尤其是整個賽程、資格賽，以及如何將整個奧運賽程給融入進去。」

