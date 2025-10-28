自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》「推廣棒球的難得機會」大聯盟主席對球員重返奧運表達樂觀

2025/10/28 11:53

曼佛瑞。（路透）曼佛瑞。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕2028年奧運將在美國洛杉磯舉辦，屆時棒球項目也將再度重新舉行，不過大聯盟主席曼佛瑞（Rob Manfred）對於大聯盟球員能否成功參賽，則表現的相當樂觀。

奧運棒球項目的比賽日期為美國時間7月15日到20日，屆時相當接近大聯盟全明星賽的舉辦時間，也因此明星周的假期會如何異動將會是重點之一，曼佛瑞坦言，若要將整個假期拆成兩部分將會非常複雜，因此最終會往將假期延長的方向來計劃，也能給予球員額外的移動時間。

「解決方案就是考慮把明星賽的假期給延長。」曼佛瑞在今天世界大賽第3戰賽前接受《ESPN》的採訪時說：「明星賽的假期會先開始，然後進行全明星賽，最後再迎來奧運賽事，因此整個時程大概會耗時11天左右。」若最終照著上述的計畫施行，大聯盟的例行賽將會中斷近兩周的時間。

洛杉磯奧運籌委會主席瓦瑟曼（Casey Wasserman）已向大聯盟各球團老闆提出棒球重返奧運的提案，並表示下屆奧運將在美國進行，可說是一次難得的機會。

曼佛瑞也直言：「這是一次向全世界推廣棒球的獨特機會，我們應該好好把握，這就是我們持續推動此事的原因，我認為各球團老闆也非常認同這個想法。這是一條複雜的路，但我們已在2028洛杉磯奧運的安排中取得重大進展，尤其是整個賽程、資格賽，以及如何將整個奧運賽程給融入進去。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中