世界大賽》藍鳥不給打了！ 大谷翔平第9局無人在壘獲敬遠

2025/10/28 11:57

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2025年世界大賽第3戰，道奇日本巨星大谷翔平前4打席狂敲2轟、外帶2支二壘安打，第9局大谷翔平獲敬遠，卻盜二壘失敗。道奇與藍鳥戰成5比5進入延長賽。

大谷翔平首打席敲二壘安打，第3局大谷擊出陽春砲，第5局大谷又擊出帶有1分打點的二壘安打。「打者翔平」第7局轟出中、左外野的追平陽春彈。大谷翔平單場擊出4支長打。

第9局下藍鳥推出守護神霍夫曼（Jeff Hoffman），1出局後輪到大谷翔平打擊，當時沒有人在壘上，這時藍鳥選擇敬遠大谷翔平。輪到道奇球星貝茲（Mookie Betts）打擊時，大谷翔平盜二壘，被藍鳥捕手柯克（Alejandro Kirk）阻殺出局。

根據數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，自敬遠在1955年成為官方數據，大谷翔平成為自2011年的名將普侯斯（Albert Pujols）後，再度有選手在世界大賽戰場無人上壘時獲敬遠。

大谷翔平盜壘遭阻殺出局。（美聯社）大谷翔平盜壘遭阻殺出局。（美聯社）

