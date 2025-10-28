體壇》美津濃主動聯繫 捐贈花蓮光復三校體育隊伍總值135萬的裝備

美津濃公司提供光復國女足隊、田徑隊、棒球隊相關訓練裝備（運動部提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕因馬太鞍溪堰塞湖溢流，花蓮縣光復鄉光復國小、光復國中及光復商工除校園設施損毀外，校內運動相關裝備也有受損情形，對此，台灣美津濃股份有限公司主動聯繫運動部表達協助意願，經運動部洽詢各校需求後，美津濃公司捐贈135萬元的服裝及裝備，盼協助學校運動隊伍盡快恢復訓練。

為使花蓮光復國小、光復國中及光復商工獲得符合需求的訓練裝備，且考量減少往返聯繫的行政程序，讓校方能專注於恢復全校學生上課、整理校園環境及維持校內代表隊訓練，美津濃公司在10月4日主動聯繫運動部，表達捐贈三校運動代表隊服裝及裝備的意願。

運動部接獲美津濃公司聯繫後，隨即詢問三校校長，三校分別提出包括訓練服裝、比賽服裝、運動鞋、背包及帽子等需求，經美津濃公司盤整三校需求後，共捐贈價值135萬元的服裝及裝備，並於10月27日送抵花蓮縣光復鄉三所學校。美津濃公司表示，希望能協助學校各代表隊無後顧之憂的進行訓練，讓熱愛運動的孩子重新站上場上，也備戰後續規劃參加的賽事，爭取佳績。

運動部表示，對美津濃公司捐助學校運動隊伍服裝及裝備的善舉表達誠摯謝意，也感謝新竹物流得知寄送貨品為捐贈花蓮縣光復鄉學校代表隊的訓練服裝及裝備時，主動表達免費載運的意願。運動部也感謝社會各界對基層運動發展的關心與支持，並將持續關心花蓮縣光復鄉基層運動訓練站的需求，適時提供相關協助。

花蓮縣光復國小棒球隊選手獲得背包等物資（運動部提供）

