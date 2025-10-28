自由電子報
世界大賽》飆速159公里！佐佐木朗希初登板1.2局無失分 防禦率0開頭

2025/10/28 12:26

佐佐木朗希。（法新社）佐佐木朗希。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇「大魔神」佐佐木朗希今天迎來生涯世界大賽初登板，後援1.2局無失分，表現不俗。

佐佐木朗希挑戰大聯盟首年路途坎坷，出賽8場就因右肩夾擠症候群進傷兵名單，8月中旬開始到小聯盟3A進行復健賽，起初先發內容表現不理想，轉為後援後投出好表現，獲得重返大聯盟的機會，更搖身一變成為道奇牛棚最穩定的存在，在季後賽屢屢建功幫助球隊。

今天世界大賽G3，佐佐木朗希在8上1出局一二壘有人時上場救火，他接連讓法蘭斯（Ty France）、盧克斯（Nathan Lukes）敲滾地球出局，成功拆彈。

第9局續投，朗希解決強棒小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）後，對凱納法利法（Isiah Kiner-Falefa）投出保送，並遭瓦修（Daulton Varsho）敲安，所幸凱納法利法搶攻三壘出局，化解大半危機。

抓下2出局後，朗希面對今天有開轟的柯克（Alejandro Kirk）投出保送，陷入一二壘有人危機，好在朗希沉穩應對，順利讓史卓（Myles Straw）敲內野滾地，凍結對手攻勢。

佐佐木朗希今天後援1.2局退場，用球數29球，最快球速99.1英哩（約159.3公里），被敲1安、投出2保送，沒有失分，目前在季後賽防禦率降到0.93。

