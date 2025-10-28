台灣大賽》例行賽王者遭「下剋上」並非首次 獅隊曾是史上勝率最低冠軍

樂天奪冠。（樂天球團提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕中職季後賽規則於2022年起改為目前制度，半季冠軍中，勝率較低一方和半季冠軍球隊以外之全年勝率最高球隊，先在季後挑戰賽交手，而半季冠軍先擁有1場保送勝，勝者挺進台灣大賽，和半季冠軍勝率較高一方交手。

2023年由曾豪駒執教的樂天桃猿，就曾克服先落後1敗劣勢扳倒統一獅，但台灣大賽鏖戰7場不敵味全龍。今年，由古久保健二總教練率領的樂天桃猿，不僅克服落後1勝、一度遭聽牌劣勢，還拿下台灣大賽冠軍，是中職季後賽改制後，首支季後挑戰賽先1敗、甚至一度遭聽牌，但挺進台灣大賽並兩輪連剋兩座半季冠軍、最終奪冠的隊伍。

中信兄弟勇奪例行賽龍頭，但最終1勝4敗不敵樂天。而全年勝率第一最終在短期賽遭「下剋上」翻盤，也並非頭一遭。

2020年球季，統一獅隊由林岳平初掌兵符，接掌前一年70敗創隊史單季最差、團隊防禦率與打擊率都在四隊墊底的陣容，季前一度不被外界看好。球季開打後，獅隊上半季勝率僅4成33名列第3名，但在投打整合成功之下，下半季32勝27敗拿下季冠軍，在當時賽制下直接挺進台灣大賽，和當時上半季冠軍、全年戰績第一的中信兄弟交手。

獅隊首戰獲勝，而兄弟2至4戰打下3連勝一度聽牌，但獅隊此後打下另一波3連勝，就此逆轉奪冠。該年度，獅隊全年戰績58勝61敗、勝率4成87，名列第3名，打破1997年味全龍原本5成的紀錄，成為史上全年勝率最低的冠軍隊伍。

