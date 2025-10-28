NBA》柯瑞靠隊友！只拿16分 勇士照樣贏灰熊

柯瑞。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕前一場踢到鐵板的勇士今日捲土重來，頭號王牌「萌神」柯瑞（Stephen Curry）只拿16分，不過全隊多點開花，最終以131：118擊敗灰熊。

柯瑞前一場轟全隊最高35分，無奈防守不爭氣，勇士以119：139不敵拓荒者，吞本季首敗。勇士此仗首節跟灰熊大打進攻戰，灰熊拿37分、勇士則是36分，不過勇士第二節靠巴特勒（Jimmy Butler）領軍，半場結束以65：61領先灰熊。

板凳出發的穆迪（Moses Moody）在第三節送出單節12分，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）也有9分進帳，勇士也直接拉開差距，而一度落後超過20分的灰熊在第四節也難以縮小差距。

勇士此仗表現最佳為庫明加（Jonathan Kuminga）25分、10籃板、4助攻，巴特勒（Jimmy Butler）20分、5籃板、5助攻，D.格林（Draymond Green）繳出7分、4籃板、10助攻，波傑姆斯基飆進5顆三分球，23分進帳，穆迪也拿下20分，隊友都表現如此優異，柯瑞則是送上4顆三分球，斬獲16分。

灰熊方面，莫蘭特（Ja Morant）拿23分、9助攻，但他三分球6投皆墨，就是這場比賽的寫照，灰熊團隊命中12顆三分球，命中率僅30.8％，勇士則是投進19顆三分球，命中率44.2％，兩軍的外線發揮也成為勝負分水嶺。

