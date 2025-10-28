自由電子報
NBA》佛拉格9投1中只拿2分 衛冕軍雷霆擊敗獨行俠奪開季4連勝

2025/10/28 13:51

吉爾吉斯亞歷山大。（美聯社）吉爾吉斯亞歷山大。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今日在主場迎戰雷霆的獨行俠，雖然面臨多達22分的落後一度要逆轉超前，但最後後繼無力，再加上新科狀元佛拉格（Cooper Flagg）全場9投1中只拿下2分手感冰冷，讓球隊以94：101不敵雷霆，衛冕軍開季4場比賽全勝。

獨行俠在上半場雖有「AD」戴維斯（Anthony Davis）領銜，不過雷霆團隊多點開花，以48：42的比數6分領先，進入第3節，雷霆一哥吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）單節7投6中，包括1記三分球攻下13分，拉開與對手的分差，即便來到末節也一度領先多達22分。

不過獨行俠並未放棄比賽，除了AD以外，克里斯蒂（Max Christie）、華盛頓（P.J. Washington）與哈迪（Jaden Hardy）跳了出來，在比賽剩下55秒的時候把比分追到只剩1分，不過最後團隊後繼無力，反而是雷霆連拿6分，使得勝利還是得拱手讓給雷霆。

吉爾吉斯亞歷山大今日攻下23分為雷霆全隊最高，不過個人有4次的失誤且沒有犯規，霍倫格姆（Chet Holmgren）緊隨其後得到18分，外帶11籃板與4阻攻，哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）添得16分，板凳出發的米契爾（Ajay Mitchell）與威金斯（Aaron Wiggins）分別有17與11分。

獨行俠部分，戴維斯砍下全場最高26分，華盛頓與克里斯蒂分別有15分與14分進帳，替補上場的哈迪也有11分，然而狀元佛拉格今天手感非常冰冷，出賽近31分鐘只有9投1中，3次外線都沒能投進，整場只攻下2分。

佛拉格。（路透）佛拉格。（路透）

