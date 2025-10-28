自由電子報
體育 棒球 中職

中職》再度和玉木教練提續約 統一獅教練團調整「進行中」

2025/10/28 13:00

玉木朋孝。（資料照，記者林正堃攝）玉木朋孝。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕統一獅在季後挑戰賽失利後，目前教練團正在進行調整，而日前傳出將離開球隊的內野守備巡迴教練玉木朋孝，今天上午也和獅隊領隊蘇泰安碰面進行充分溝通，而蘇泰安則再度向玉木表達續約的想法，目前仍待玉木回去思考後再做最終回覆。

台灣大賽昨由樂天桃猿以4勝1敗力退尋求連霸的中信兄弟，奪下隊史第8冠、樂天球團史首冠，而獅隊在季後挑戰賽就是在取得2勝0敗優勢下，遭到樂天3連勝翻盤，以「餅總」林岳平為首的教練團調度遭到外界不小質疑聲浪。但對於教練團的調整狀況，以及外傳餅總已請辭，蘇泰安並未證實，僅語帶保留表示，教練團的部分尚在進行中，目前不便回應。

50歲的玉木朋孝是在2023年加入獅隊教練團，嚴格札實的內野守備訓練作風，獲得球團肯定，也在該年9月就獲得提前續約兩年，但就在上週日本媒體突然爆出玉木將離開獅隊的消息，則讓蘇泰安感到意外，表示除了先前已向他提出續約，也約訂今天上午碰面詳談。

蘇泰安指出，今天上午雙方已充分溝通，也對球隊未來規畫進行交流，「我再度表達希望玉木教練能夠續約。」

