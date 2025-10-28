自由電子報
體育 棒球 MLB

世界大賽》不給打！大谷翔平四度遭敬遠 單場8次上壘創史上首見

2025/10/28 13:58

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕2025年世界大賽第3戰，道奇日本巨星大谷翔平今天全場4支4，單場雙響砲，外加2支二壘安打，進帳3分打點。大谷翔平全場四度獲得敬遠、8度上壘，都創下季後賽史上第一人紀錄。

大谷翔平前4打席都是長打，包含2發陽春砲、2支二壘安打，貢獻3分打點。大谷翔平在9局下1出局無人在壘時，遭對手敬遠，不過大谷隨後盜壘失敗出局。大谷翔平在11局下2出局時，又是在無人上壘時被敬遠。

道奇13局下2出局攻佔三壘，大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）都被敬遠，但道奇球星佛里曼（Freddie Freeman）敲飛球出局讓道奇留下滿壘殘壘。延長賽15局下，大谷翔平再被敬遠，單場第4次獲IBB，雙方15局打完仍是5比5平手。

根據數據專家藍斯（Sarah Langs）在社群媒體X上指出，大谷翔平是史上第一位在季後賽戰場7度上壘的選手。此外，大谷翔平在季後賽單場4次被敬遠，也是史上第一人紀錄。

（首次上稿時間：1322；更新時間：1358）

