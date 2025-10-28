世界大賽》大谷翔平9度上壘含4次敬遠 很滿意最後一打席冷靜選球

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2025年世界大賽第3戰，道奇日本巨星大谷翔平今天單場4支4，包含2發全壘打，道奇當家明星一壘手佛里曼（Freddie Freeman）18局下擊出再見全壘打，幫助道奇在這場史師大戰以6比5贏球。大谷翔平賽後受訪表示，第17局下選到保送讓他感到滿意。

大谷翔平今天全場4支4，單場雙響砲，外加2支二壘安打，進帳3分打點，單場5次保送包含四度獲敬遠、9度上壘都是季後賽史上單場最多。大谷單場4支長打追平世界大賽單場最多長打紀錄，前一人是1906年世界大賽G5的伊斯貝爾（Frank Isbell）。

大谷翔平賽後接受《NHK》訪問時說，「有開心的感覺，也有像是鬆一口氣的感覺。」

大谷也提到，延長賽第17局2出局一壘有人，藍鳥選擇不敬遠要對決，讓大谷面對藍鳥左投利特爾（Brendon Little），大谷連選4顆壞球獲保送。大谷表示，「能夠壓制住想揮棒的衝動，在自己的好球帶冷靜應對，我覺得是最好的結果。現在只想趕快轉換心情，為明天做準備。」

世界大賽第4戰，大谷翔平當擔任投打二刀流先發出擊，對決藍鳥投手、前塞揚強投畢伯（Shane Bieber）。

Screw it, Shohei Ohtani walk highlights pic.twitter.com/nIqYOUl2KH — MLB （@MLB） October 28, 2025

