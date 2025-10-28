自由電子報
拳擊》台灣拳擊教父李武男新書發表會 黃筱雯、陳念琴、吳詩儀到場力挺

2025/10/28 14:56

李武男（中）（記者吳孟儒攝）李武男（中）（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台中報導〕在台灣拳壇深耕超過六十年的拳擊協會榮譽理事長李武男在今天2025年10月28日舉行新書「台灣拳擊教父 李武男」記者會，回顧他畢生投入拳擊運動的歷程與心路轉折，而東京奧運銅牌黃筱雯，以及巴黎奧運銅牌陳念琴、吳詩儀，杭州亞運銀牌甘家葳都到場力挺，共同見證這位拳壇推手的歷史一刻。

83歲的李武男自選手退休後就在拳擊協會服務，並進行多項改革，也將拳擊運動深入基層校園，推動拳擊在台灣的風氣和觀念，現任拳擊協會榮譽理事長的他在書中坦言，自己早年曾因奧運選拔時遭遇不公而失去出國比賽的機會，這段經歷成為他心中揮之不去的遺憾，也成為他終身推動拳擊發展的原動力，讓他立志為下一代選手打造更公平、更完善的舞台，數十年來，他持續推動制度改革、完善訓練資源，致力提升台灣拳擊在國際的能見度，他在書中多次提及，「拳擊不只是競技，而是一種精神」，期望後輩選手能堅持信念、奮鬥不懈，直到在舞台上發光發熱。

在李武男與拳擊協會的努力下，台灣拳擊在近年迎來嶄新高峰，其中女子拳擊成為最具突破性的亮點，黃筱雯在東京奧運奪下台灣拳擊史上首面奧運銅牌，2024巴黎奧運再創高峰，林郁婷摘下金牌，陳念琴與吳詩儀各獲銅牌，為台灣拳擊寫下榮耀新頁，而他在回顧這段歷程時表示，女子拳擊的優良表現，讓世界看到台灣的實力，期許台灣在2028洛杉磯奧運再創佳績，讓拳擊運動在國際舞台持續閃耀。

左起甘家葳、黃筱雯、李武男、吳詩儀、陳念琴（記者吳孟儒攝）左起甘家葳、黃筱雯、李武男、吳詩儀、陳念琴（記者吳孟儒攝）

吳詩儀、陳念琴（記者吳孟儒攝）吳詩儀、陳念琴（記者吳孟儒攝）

李武男為到場的書迷簽名（記者吳孟儒攝）李武男為到場的書迷簽名（記者吳孟儒攝）

