世界大賽》盛讚大谷翔平是地表最強 藍鳥主帥談連4次敬遠「不是簡單的決定」

2025/10/28 15:47

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥今天在世界大賽G3與衛冕軍道奇纏鬥18局、6小時39分鐘，最終以5：6一分飲恨輸球，日本二刀流巨星大谷翔平全場4支4，包括2發全壘打，9打席全部上壘。藍鳥主帥施奈德（John Schneider）賽後盛讚大谷是一名偉大的選手。

大谷翔平今天全場4支4，單場雙響砲，外加2支二壘安打，進帳3分打點，單場5次保送包含四度獲敬遠、9度上壘都是季後賽史上單場最多。大谷單場4支長打追平世界大賽單場最多長打紀錄，前一人是1906年世界大賽G5的伊斯貝爾（Frank Isbell）。

對於大谷翔平的表現，藍鳥總教練施奈德在賽後記者會上表示，大谷是這個地表上最出色的球員之一，看得出他能針對不同的投球狀況去打擊，他們打線實力很強，但在這樣的情況下選擇保送他，然後去面對佛里曼（Freddie Freeman），並不是簡單的決定。每個局面的狀況都不一樣。

施奈德也解釋了為何前7局仍選擇與大谷翔平正面對決，但之後改採連續4次敬遠，「其實一開始是想讓投手投出邊邊角角的球引誘他揮擊，不過這對投手而言有時很難，大谷是一名出色的選手，當他連續敲出那麼多長打後，我們必須設法讓他離開打擊區。」當被問到之後是否仍會選擇敬遠大谷時，他簡短回道：「是的。」

