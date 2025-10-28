自由電子報
拳擊》83歲李武男挺選手挺到奧運 陳念琴：比選手更有毅力

2025/10/28 15:28

左起甘家葳、黃筱雯、李武男、吳詩儀、陳念琴。（記者吳孟儒攝）左起甘家葳、黃筱雯、李武男、吳詩儀、陳念琴。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台中報導〕83歲的「拳擊教父」李武男今天舉辦新書發表會，陳念琴、吳詩儀、黃筱雯、甘家葳也特別到場力挺，感謝他為台灣拳壇的付出，現在也會現身比賽場邊為選手加油，陳念琴就說：「他的毅力甚至比選手好，真的對拳擊很熱愛！」

李武男自選手退休後就在拳擊協會服務，進行多項改革，推動拳擊在台灣的風氣和觀念，讓台灣拳擊在近年的國際大賽迎來嶄高峰，獲得精英獎終身成就獎肯定，如今，他也將過去的經歷寫成一本書，他說：「我的一生幾乎都在拳擊這項運動，也是希望能鼓勵教練、選手，讓拳擊發光發熱，也要告訴大家要一步一腳印，沒有白吃的午餐。」

談起在拳擊界「師公」級的李武男，陳念琴表示，在知道他是選手出身後也慢慢了解他的背景，真的很感謝他為台灣拳擊的付出，尤其看到國內外大小比賽幾乎都會現身，讓她都深感佩服，「像是總統盃，他可以從第一天坐到最後一天，而且都是一整天，此外，有大賽能去現場就會到，很難得的是奧運，他年紀大，但還得搭長途飛機，感覺很溫暖，有著這位大前輩一直跟著我們，一直給我們鼓勵。」

吳詩儀也有感而發地說，「看到他的回憶錄後，其實當外界認為拳擊還沒那麼有前途時，他就很積極從國外找教練，給予我們策略、建議，我覺得他不是看到結果才努力，而是一直在拳擊這項運動很努力，也真的感受到他對拳擊的熱愛。」

