台灣大賽》兄弟史詩級守備數據 不敵樂天鬼神強投陣

江坤宇。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕台灣大賽昨落幕，例行賽拿到年度第一的中信兄弟，短期賽發揮不如樂天桃猿，錯失連霸。樂天桃猿以「下剋上」之姿，奪隊史第8座、球團史首座冠軍。

攤開這5戰數據，中信兄弟5戰合計190次守備機會、僅1次失誤，守備率9成95，是歷屆台灣大賽最佳，昨背水一戰時，也多次展現美技守備化解危機。

請繼續往下閱讀...

不過，兄弟打者群受到樂天投手群壓制，是敗戰最大主因。兄弟團隊打擊率2成08、得點圈打擊率僅0.097，昨背水一戰前，前4戰僅得4分，贏球不易。

而壓制對手的樂天桃猿投手群，先發兩場合計13局、15次三振，兩場比賽僅各失1分的威能帝拿下系列戰MVP。樂天投手群團隊防禦率僅1.15，後援投手群防禦率0.52，在歷屆台灣大賽中僅次於1997年味全龍和2005年興農牛。樂天後援投手17.1局僅失1分，其中陳冠宇1勝3中繼、朱承洋則奪破紀錄的4救援。

值得一提的是，樂天昨團隊單場3失誤、打擊3度出現雙殺打，最終卻贏球，是史上首支在封王戰單場3失誤且3度遭雙殺、最終還能贏球並封王的隊伍，2020年的統一獅隊曾單場3度雙殺打，但最終擊敗中信兄弟封王，該役雙方都未出現失誤。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法