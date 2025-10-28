自由電子報
體育 棒球 MLB

世界大賽》佛里曼曝再見轟心境！直呼敬遠大谷很正確：他太不可思議

2025/10/28 16:30

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇MVP老大哥佛里曼（Freddie Freeman）今天在世界大賽G3的18局下扛出再見轟，終結6小時39分鐘惡鬥，賽後在場邊受訪，佛里曼也透露當下心境。

佛里曼去在去年世界大賽G1就曾夯出賽史首支再見滿貫砲，今天再度用再見全壘打當英雄，成為史上第一位兩度在世界大賽敲出再見轟的打者。佛里曼賽後在場邊受訪表示：「這真是場令人難以置信的比賽，牛棚的發揮很出色。我（繞壘時）只是感到純粹的興奮，真的太棒了，投手群都拚盡全力，這是最棒的6小時39分鐘大戰。」

此外，對於今天單場雙響砲、4打數4支長打，還單場9次上壘的大谷翔平，佛里曼也對他肅然起敬，「這是屬於翔平的比賽，希望大家別忽略他的表現。他是明天要先發登板的投手，今晚竟然上壘9次！真的太驚人了。不管是打中右外野還是左中外野，他都把球咬得相當紮實，當時大家都知道，他已經進入zone了！」

談到大谷翔平今天不斷被藍鳥敬遠，佛里曼說，「所以對手的判斷是正確的，他們不想再被大谷打了，寧願和其他打者對決。在他打完前4打席後，對手就始終堅持這個策略。雖然花了很長的時間，但最後我們仍順利完成任務。」

佛里曼補充：「他就像獨角獸一樣，已經找不到詞來形容他了。4支4加上5次保送，最後一打席還能耐心選球上壘，實在太不可思議。自從2018年他來到這裡（大聯盟），他一直是話題人物，我們已經用盡所有讚美的詞彙了。」

佛里曼。（法新社）佛里曼。（法新社）

